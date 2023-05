Elisabetta Canalis esce allo scoperto con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu: immagini inequivocabili

L'ex velina e modella è stata immortalata dal fotografo di Chi con il suo istruttore e campione che, dopo la conclusione del matrimonio con Brian Perri è il suo nuovo compagno

24-05-2023 10:14

Le indiscrezioni che li riguardavano proseguivano da tempo immemore, ormai. E adesso che anche sul piano formale il suo matrimonio si è compiuto, Elisabetta Canalis non si nasconde più e cede anche al quotidiano rincorrere di scatti, selfie, passeggiate mano nella mano con il suo nuovo compagno.

Una figura nota, per chi segue con attenzione lo sport e in particolare della disciplina amata e praticata dalla modella, il kickboxing. Accanto a lei, oggi, c’è Georgian Cimpeanu, il suo istruttore nonché campione pluripremiato.

La crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri: che sappiamo

Le foto di Chi pubblicate sul numero in edicola 24 maggio mostrano Canalis e Cimpeanu in teneri atteggiamenti: passeggiano tenendosi per mano, si scattano un selfie spiritoso e ironico, ridono e scherzano.

Una coppia affiatata che non si nasconde neanche al fotografo e che inducono a una sola conclusione sul rapporto tra il medico statunitense (il marito Brian Perri) e la modella che avrebbe deciso di fare del kickboxing la sua nuova via, dopo aver tentato quella del cinema e rallentando con la televisione.

Insomma, tra Elisabetta Canalis e Brian Perri sarebbe già evidente lo stato delle cose: la coppia si sarebbe separata senza particolari strascichi, almeno da quanto emerge, e avrebbero deciso di chiudere un matrimonio che era iniziato nel 2014 e che ha dato loro una bambina, Skyler Eva, nata nel 2015.

Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, il ruolo di Georgian Cimpeanu, campione di kickboking, sarebbe ormai codificato, evidente. E i due si dividono tra Milano e Los Angeles, dove Canalis vivrebbe da tempo per via prima della relazione con l’attore George Clooney, poi per via dell’attività medica del marito, chirurgo ortopedico.

L’incontro con il campione Georgian Cimpeanu

I due, da più di qualche mese, hanno condiviso sui loro account Instagram diverse foto insieme, appunto durante gli allenamenti di kickboking. Elisabetta Canalis, modella ed ex velina di “Striscia la notizia” in coppia con l’ex amica Maddalena Corvaglia, ha deciso di dedicarsi in modo professionale allo sport e al combattimento: il suo primo incontro ufficiale si è concluso con la sua vittoria proprio in Italia nel giugno scorso.

Ma, stando a Chi, tra loro c’è un rapporto già molto intenso, speciale che durante la Fashion Week si sarebbe esplicitato: prima sono andati a cena a Sant’Ambroeus (locale chic del centro di Milano) e poi, fuori del locale, hanno preso due taxi diversi per non destare sospetti, salvo però constatare che i taxi sono arrivati alla stessa destinazione, il palazzo dove alloggia Elisabetta, che si trovava a Milano per la settimana della moda.

La serata sospetta alla Fashion Week

Perri e Canalis non hanno mai commentano i rumors sulla presunta crisi che li avrebbe riguardati, a partire dall’agosto scorso, e che li avrebbe visti allontanarsi e postare sempre meno foto di famiglia anche con loro bambina Skyler Eva, preferendo non esplicitare nulla sulla loro vicenda sentimentale.

Hanno preferito inoltre non rilasciare ancora comunicati, né interviste ufficiali sulla loro scelta: e anche questa sarebbe, in presenza di un personaggio pubblico come Elisabetta Canalis, una valutazione, una scelta.

E se Instagram è davvero un indicatore, allora le occasioni da condividere almeno di coppia sono andate nettamente assottigliandosi per lasciare spazio e tempo a una nuova fase della loro vita.

