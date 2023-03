L'ex velina e modella è stata immortalata dalm fotografo di Chi a cena con Iceman Cimpeanu, campione di kickboxing che le sta dando lezioni e che frequenta da tempo. Che sia nato un rapporto diverso?

01-03-2023 15:53

Le indiscrezioni sulla loro crisi di coppia correvano da qualche settimana, complici quegli spifferi e il termometro delle relazioni – Instagram che è divenuto il principale social delle celebrità – che aveva indicato che fosse più di un gossip quella presunta difficoltà tra Elisabetta Canalis e il marito, il chirurgo Brian Perri al quale si è unita in matrimonio nel lontano 2014.

La crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri: che sappiamo

Le foto di Chi pubblicate sul numero in edicola il 1 marzo alimentano ulteriormente i dubbi sul rapporto tra il medico statunitense e la modella che avrebbe deciso di fare del kickboxing la sua nuova via, dopo aver tentato quella del cinema e rallentando con la televisione.

Insomma, tra Elisabetta Canalis e Brian Perri ci potrebbe essere anche una figura da decifrare, un uomo che le è vicino nelle passioni, lo sport da combattimento ad esempio, e l’attenzione per l’alimentazione e la disciplina. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, il ruolo di Georgian Cimpeanu, campione di kickboking, sarebbe estremamente interessante e sarebbe addirittura un’amicizia particolare.

L’incontro con il campione Georgian Cimpeanu

I due, in realtà, hanno condiviso in passato sui loro account Instagram diverse foto insieme, appunto durante gli allenamenti di kickboking. Elisabetta Canalis, modella ed ex velina di “Striscia la notizia” in coppia con Maddalena Corvaglia, ha deciso di dedicarsi in modo professionale allo sport e al combattimento: il suo primo incontro ufficiale si è concluso con la sua vittoria proprio in Italia nel giugno scorso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgian “Iceman” Cimpeanu ❄️ (@georgiancimpeanu)

Ma, stando a Chi, tra loro dovrebbe esserci un’amicizia molto speciale che durante la Fashion Week si sarebbe esplicitata: prima sono andati a cena a Sant’Ambroeus (locale chic del centro di Milano) e poi, fuori del locale, hanno preso due taxi diversi per non destare sospetti, salvo però constatare che i taxi sono arrivati alla stessa destinazione, il palazzo dove alloggia Elisabetta, che si trovava a Milano per la settimana della moda.

La serata sospetta alla Fashion Week

“Cimpeanu è arrivato alle 23, ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore”, si legge sul settimanale che fa intendere che abbiano trascorso molto tempo assieme, in una fase ancora molto delicata. Perri e Canalis non hanno mai commentano i rumors sulla presunta crisi che li riguarderebbe, a partire dall’agosto scorso, e che li avrebbe visti allontanarsi e postare sempre meno foto di famiglia anche con loro bambina Skyler Eva, sette anni.

E se Instagram è davvero un indicatore, allora le occasioni da condividere almeno di coppia sono andate nettamente assottigliandosi.

VIRGILIO SPORT