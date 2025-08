Tra Lookman e Inter rispunta Inzaghi: il like della moglie alla frecciata sul mercato scatena il web

La mossa social di Gaia Lucariello non è certo passata inosservata: l'ironia dei tifosi nerazzurri e quell'offerta mai arrivata durante l'era del tecnico piacentino.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Inter sempre a caccia di Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta scelto da Chivu per rinforzare il parco attaccanti dei nerazzurri. Trattativa a oltranza tra i club, ma nel mezzo rispunta l’ex Simone Inzaghi. Il motivo? “Colpa” dei social, con un like della moglie dell’allenatore piacentino che ha fatto impazzire i tifosi interisti, che non hanno certo dimenticato il lavoro dell’attuale manager dell’Al-Hilal.

Lookman-Inter, rispunta Simone Inzaghi: la mossa social della moglie scatena il web

Un like, un commento con l’emoji del cuore e un “repost” nelle proprie Instagram Stories. Quanto basta per scatenare i tifosi dell’Inter sul web, già alle prese con la telenovela Lookman in queste ore. Sui social, intanto, la mossa di Gaia Lucariello non è certo passata inosservata. Difendendo legittimamente l’operato di suo marito all’ombra di San Siro, la moglie di Simone Inzaghi ha seguito con grande attenzione i post pubblicati in queste ore dalle fan page dedicate al tecnico piacentino.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dagli investimenti fatti sul mercato nel corso dell’era Inzaghi ai tanti parametri zero acquistati nelle ultime sessioni, tra sostenibilità ed equilibri da rispettare. Oggi, però, la situazione appare totalmente diversa, complice il lavoro svolto in questi anni dall’ex allenatore della Lazio, protagonista di annate importanti al timone nerazzurro. Adesso, offrire quasi 50 milioni di euro per Lookman si può ed è anche grazie ai risultati di Inzaghi.

Rispondendo di fatto a chi non ha battuto ciglio dinanzi all’addio del marito, Gaia ha voluto evidenziare i meriti di Simone, lanciando sottili frecciate al mondo Inter e ai vertici della società. I tifosi, ancora scottati dalla pesante sconfitta con il Psg in finale di Champions e dai trofei persi in malo modo nell’ultima stagione, si sono schierati a difesa della propria squadra del cuore, accusando Inzaghi di aver ascoltato il portafoglio piuttosto che il cuore. Non mancano, però, coloro che avrebbero voluto una permanenza del classe ’76, oggi alla guida dell’Al-Hilal.

I due post ricondivisi dalla moglie di Simone Inzaghi

Questo il primo post ricondiviso su Instagram dalla moglie di Simone Inzaghi, evidentemente stanca delle critiche accumulate nel recente passato da Simone Inzaghi: “Ridendo e scherzando l’Inter arriverà quasi ad offrire i famosi 50 milioni per Lookman – si legge su una delle fan page che fanno riferimento al “Demone di Piacenza” –. Non si vedeva una spesa e un acquisto di questo spessore dal primo Lukaku del Manchester… Scherzi a parte questi acquisti stanno arrivando grazie alla FAMOSA COPPA PERCORSO, tanto denigrata dagli stessi interisti, ma tanto utile, come vedete, a prescindere da chi verrà, l’Inter può spendere (finalmente) grazie a chi, per 4 anni, oltre ai trofei è arrivato in fondo a tutto più volte… NEVER FORGOT”.

“Simone Inzaghi ha fatto un miracolo“, sottolinea nel suo videoracconto l’admin della pagina Instagram “StorieDi”, richiamando l’attenzione di Gaia Lucariello. Un sentito “grazie” nella sezione commenti e poi il nuovo repost nelle stories del proprio account. Una mossa che ha stimolato, non poco, ironia e polemiche sul web.