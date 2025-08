Inter, Lookman scatena la bufera: Percassi e Marotta alla gogna sul web, il retroscena su De Laurentiis

Secondo la versione fornita da Percassi jr, il patto con Lookman prevedeva la cessione in un top club estero e non Italia. E sui social la tensione tra tifosi è sempre più alta

E, ora, si scatena il web. La telenovela Lookman regala colpi di scena a ripetizione e, dopo la verità raccontata da Percassi jr, i tifosi si scatenano sui social. I sostenitori dell’Inter attaccano la proprietà dell’Atalanta, quelli della Dea contestano Marotta. E, nel frattempo, spunta un retroscena legato a De Laurentiis, che avrebbe voluto portare l’attaccante nigeriano a Napoli ben prima dell’interesse dei rivali nerazzurri.

Inter, Lookman scatena la bufera sul web

Il giallo dell’estate tiene tutti col fiato sospeso. E di certo non annoia gli spettatori. L’ultimo aggiornamento arriva da Zingonia, dove peraltro oggi Lookman neppure s’è visto saltando il pranzo di squadra.

L’affondo è targato Luca Percassi, ad dell’Atalanta. Che ha rivelato come la scorsa estate club e calciatore avessero raggiunto un’intesa verbale per il trasferimento – in caso di offerta equa – di Ademola in un top club all’estero. All’estero. Dunque, niente Italia. Niente Inter. E il web ribolle, ancora una volta. Perché ogni novità legata al futuro del Pallone d’Oro africano 2024 è ormai accompagnata da una lunga scia di polemiche.

Percassi e Marotta alla gogna: ecco perché

Se per ‘luckymoon’ “Luca Percassi è un idolo assoluto”, per Alfonso l’amministratore delegato dell’Atalanta “sta facendo la più grande figura di m…a della storia del calcio. E ora ha le spalle al muro”. Su X è una sorta di tutti contro tutti. Vicini di casa dal dente avvelenato. L’asse Milano-Bergamo non è mai stato così rovente. “Perché il signor Percassi se ne esce solo il 4 agosto nel dire che il giocatore non lo vende in Italia? Perché la settimana scorsa ha dichiarato che avrebbe valutato l’offerta dell’Inter?” chiede ilsinistrodiDenzel.

Per Barbara “Percassi è un gobbo travestito da bergamasco”. Ma piovono critiche anche su Marotta. Donato cita il precedente Como per Fabregas e ora il muro dell’Atalanta su Lookman per poi concludere che quella del presidente dell’Inter è un’estataccia. “Marotta è finito da anni e ancora c’è chi non se n’è reso conto” scrive un altro utente. Ma c’è pure ci storce il naso per l’assenza di un piano B: se salta il nigeriano, chi arriva agli ordini di Chivu?

Lookman solo all’estero: il retroscena su De Laurentiis

In un post su Instagram il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, si sofferma sul braccio di ferro tra l’Atalanta e l’ex Leicester. “Le parole di Luca Percassi sono facilmente interpretabili: non vuole dare Lookman in Italia e aspetta che si muova qualcuno da fuori. Del resto all’Inter non ha mai comunicato il prezzo”. E svela un retroscena sul Napoli, primo club a muoversi in maniera concreta per il calciatore.

“Quando per primo si mosse il Napoli, Percassi aprì alla cessione del giocatore, ma in seguito chiese di lasciar stare e non creare problemi. Stesso discorso ripetè al club di De Laurentiis nel momento in cui si ripresentò una settimana fa (‘non fate casino, per favore’) L’Atalanta è forte di un contratto e delle sue verità. Resta da vedere come si comporterà Lookman”. E chiude con un interrogativo: “La domanda è: se non lo vuole dare in Italia perché ha impiegato 3 giorni prima di rispondere a Marotta?”.