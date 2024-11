Champions, la classifica: crollo Real e Liverpool in fuga, Inter seconda. l’Atalanta sogna, Juve e Milan nel limbo

La classifica della Champions League al termine della quinta giornata: il Liverpool e affossa il Real Madrid. Bene Inter e Atalanta, mentre Milan e Juve sono stazionarie a metà classifica

Al termine del quinto turno il Liverpool si trova solo in vetta a punteggio pieno dopo aver piegato 2-0 il Real Madrid, che invece crolla in classifica, nel big-match di giornata. Distante due punti dai Reds c’è l’Inter, unica italiana nelle prime otto posizioni che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi insieme all’Atalanta quinta. Juventus e Milan stazionarie a metà classifica insieme al Manchester City.

Liverpool in fuga dopo aver battuto il Real che crolla in classifica

Ad aggiudicarsi quello che senza dubbio era il match più interessante della quinta giornata di Champions League – nonché rivincita delle finali 2017/18 e 2021/22 della coppa dalle grandi orecchie – tra Liverpool e Real Madrid sono stati i Reds, artefici si qui di una stagione strepitosa che li vede soli al comando sia in Premier League che in Europa, dove sono ancora a punteggio pieno.

Con questa sconfitta invece crolla in classifica il Real campione in carica, che si trova al 24° posto, quindi proprio al limite delle posizioni che garantiscono l’accesso allo spareggio per partecipare agli ottavi, con soli 6 punti. Tra le big peggio solo il PSG, 25° con due punti in meno delle Merengues.

Inter prima inseguitrice dei Reds, l’Atalanta sogna

Alle spalle del Liverpool troviamo l’Inter, che dopo aver pareggiato all’esordio col Manchester City non si è più fermata. I nerazzurri sono infatti secondi a meno due dai Reds, soprattutto grazie a una solidità difensiva – 0 reti subite in Champions finora – che invece sta un po’ mancando in Serie A. Tra le prime otto della classifica troviamo anche l’Atalanta, che tra campionato ed Europa sogna sempre più in grande. I bergamaschi sono infatti quinti in Champions con 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi.

Juventus e Milan nel limbo, mentre al Bologna serve un miracolo

Dopo un buon inizio sembra invece non volersi più sbloccare la Juventus, che con il pareggio per 0-0 con l’Aston Villa (nona con 10 punti al momento) porta a tre i match consecutivi senza vittoria in Champions, dove si ritrova a metà classifica al 19° posto con 8 punti, gli stessi del Manchester City che la precede di una posizione e giusto uno in meno del Milan (16°).

I rossoneri hanno scavalcato i bianconeri grazie al successo di martedì contro lo Slovan Bratislava. Serve invece ormai un miracolo ormai al Bologna per sperare di accedere allo spareggio. I felsinei si trovano infatti a fondo classifica al 33° posto con un solo punto a referto al momento.

Champions League: la classifica completa