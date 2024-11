Aston Villa-Juve: miracolo Martinez, bufera su Koopmeiners, sbadigli e brividi. E spuntano i Peaky Blinders

Match narcotizzante al Villa Park: rimpianti per l'incredibile parata di "Dibu" e per l'infortunio di Savona. Koop fantasma, un sorriso lo strappano Llorente, Zola e Marchisio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ennesimo zero a zero per la Juventus di Motta. A Birmingham, contro l’Aston Villa, arriva un punto prezioso in ottica qualificazione in Champions, giunto in condizioni di grande emergenza, con ben otto infortunati tra le fila bianconere. E in campo “solito” spettacolo soporifero quando gioca la squadra di Motta, con pochi tiri in porta e ancor più rare emozioni. Tra queste, l’incredibile miracolo di Martinez sul tentativo di Conceicao nella ripresa, un salvataggio “eroico” di Locatelli e il gol annullato agli inglesi proprio all’ultimo istante per fallo su Di Gregorio.

Aston Villa-Juve, che sonno: sembra ancora il Milan

Sui social il film della partita scorre soprattutto tra commenti sullo spettacolo alla camomilla: “Ma siamo rimasti a San Siro? Stessa partita della Juve che cerca la chiusura degli spazi e il possesso palla per tenere bassi i ritmi…”. E ancora: “Ma immedesimatevi negli avversari in generale che giocano contro la Juve, che rottura deve essere. Una squadra che tiene la palla senza tirare mai e addormenta la partita”. Non è finita: “0-0 contro il dopolavoro ferroviario di Birmingham. Siamo una fabbrica di passaggi orizzontali”. Oppure: “Zzzz ronf zzzz ronf…scusate, che ha fatto la Juve?”.

Koopmeiners fantasma, tifosi bianconeri spazientiti

Nel mirino dei tifosi bianconeri finisce soprattutto Koopmeiners. Ennesima prestazione poco brillante per l’ex atalantino. “Teun Ghostmeiners”, lo ribattezza con amarezza un supporter bianconero. “In questa Juve Koopmeiners è più inutile della R di Marlboro. Gira praticamente a vuoto”, sottolinea un altro fan. “Koopmeiners che passeggia in campo, inutile in avanti, lento in difesa. Mistero glorioso”, un altro commento. “Koopmeiners per ora non può giocare schiena alla porta, si defila sempre sull’esterno senza dare soluzioni interne”, un’altra analisi.

Si fa male Savona, poi la paratona di Dibu: “Che sfortuna”

Il momento più nero? Quello dell’infortunio di Savona: “Siamo i più sfigati d’Europa a mani basse”. Oppure: “Anche Savona out!!! Avanti il prossimo”. E ancora: “E il dramma ulteriore è che è entrato Danilo: tremo”. Altra situazione chiave: l’incredibile parata di “Dibu” Martinez su Conceicao, un millimetro prima che il pallone varcasse per intero la linea di porta: “Mio figlio mi ha chiesto: papà, perché la Juve ha vinto solo due Champions? Ecco perché”.

Llorente, Marchisio e Zola in stile Peaky Blinders

Nel mezzo della partita anche un momento goliardico: Fernando Llorente, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola, che hanno commentato la partita per Prime, si sono presentati al Villa Park vestiti da…Peaky Blinders, protagonisti dell’omonima serie tv ambientata proprio a Birmingham. “Dirò ai miei figli che questi erano i Peaky Blinders”, scrive un utente su X. “Zola è chiaramente uno dell’Anonima Sarda”, ironizza un altro. “Nico, Patagarro e Franco”, scherza un altro spettatore. “A me Marchisio sembra più Fantozzi”, è l’interpretazione di un altro tifoso.