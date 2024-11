Pagelle di Aston Villa-Juventus 0-0: Conceicao le prova tutte, Koopmeiners spaesato, Locatelli salvifico

Nei bianconeri c'è solamente un'arma ed è l'esterno portoghese che punta, dribbla e sfiora il gol. Ancora inconcludente invece l'olandese volante. Brivido nel finale.

Continua l’abbonamento agli 0-0 della Juventus. In casa dell’Aston Villa, però, il pareggio a reti bianche degli uomini di Thiago Motta non fa così male. I bianconeri sono completamente spuntati e, privi di Vlahovic, si affidano a Weah nell’ormai non più inedito ruolo di centravanti. I Villans, reduci da un periodo non proprio brillante, mettono in campo tutte le proprie forze senza tuttavia riuscire a scardinare la retroguardia piemontese. Nella Juve Conceicao migliore in campo, il peggiore è Koopmeiners.

Le scelte di Motta ed Emery

In estate Aston Villa e Juventus hanno fatto affari insieme. Ma di quella maxi operazione, in campo stasera non v’è traccia. Douglas Luiz è infortunato e ancora deve acclimatarsi in Italia, Barrenechea e Iling-Jr sono stati immediatamente spediti altrove dagli inglesi. A proposito di ko: le scelte per Motta sono decisamente limitate con soli 14 giocatori di movimento e formazione di fatto obbligata. Emery, che ha già battuto 2 volte i bianconeri, si affida al suo solito 4-2-3-1.

Inglesi più pericolosi, la Juve controlla

Nella prima frazione di gioco sono gli inglesi a rendersi più pericolosi, senza però andare particolarmente vicini al bersaglio. La Juve inizialmente fatica ad uscire dalla propria metà campo, pur mantenendo spesso il controllo del pallone. Weah svaria lungo il fronte d’attacco, senza dare riferimenti ma non riuscendo a incidere. Il gioco della Vecchia Signora è spesso Conceicao oriented, con la speranza che il portoghese tiri fuori il coniglio dal cilindro. Ma non accade.

Conceicao sfida gli inglesi ma il punteggio non cambia

Anche la ripresa segue il copione del primo tempo. L’Aston Villa prova a fare la partita ma la Juve in contropiede sa fare male. L’arma è sempre la stessa: Chico Conceicao che attacca, dribbla e sfiora pure il gol trovando una clamorosa parata di Dibu Martinez. Poco dopo è Locatelli a salvare su tiro a botta sicura da parte di McGinn. Alla fine nessuno trova il modo di scardinare la difesa avversaria. Un brivido finale con la rete di Rodgers annullata però per carica su Di Gregorio. La conseguenza è l’ennesimo 0-0 per i bianconeri: il quinto in stagione.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Una buona parata su Watkins, poi poco altro da segnalare.

Una buona parata su Watkins, poi poco altro da segnalare. Savona 6 Attento in fase difensiva, collaborativo in quella offensiva sebbene dal suo piede non partano cross particolarmente invitanti. (Dal 66′ Danilo 6 Entra in un momento delicato della sfida e offre il suo contributo senza strafare).

Attento in fase difensiva, collaborativo in quella offensiva sebbene dal suo piede non partano cross particolarmente invitanti. (Dal 66′ Entra in un momento delicato della sfida e offre il suo contributo senza strafare). Kalulu 6 Solite chiusure tempestive e una gara di solidità che non sorprende più.

Solite chiusure tempestive e una gara di solidità che non sorprende più. Gatti 6 Si allarga molto a sinistra in fase di impostazione, permettendo a Cambiaso di salire. La posizione non è l’ideale per un destro come lui ma la prestazione la tira sempre fuori.

Si allarga molto a sinistra in fase di impostazione, permettendo a Cambiaso di salire. La posizione non è l’ideale per un destro come lui ma la prestazione la tira sempre fuori. Cambiaso 6 Qualche fallo in più rispetto alla sua media abituale, utile per tenere a bada Bailey. L’impegno ne limita anche le sgroppate sulla fascia.

Qualche fallo in più rispetto alla sua media abituale, utile per tenere a bada Bailey. L’impegno ne limita anche le sgroppate sulla fascia. Locatelli 7 Tielemans gli si incolla addosso impedendogli di ragionare. Ma l’ex milanista diventa fondamentale nel recupero palla. Mezzo punto in più per il salvataggio su McGinn a botta sicura nella ripresa.

Tielemans gli si incolla addosso impedendogli di ragionare. Ma l’ex milanista diventa fondamentale nel recupero palla. Mezzo punto in più per il salvataggio su McGinn a botta sicura nella ripresa. Thuram 6,5 Bello da vedere. Elegante nei movimenti, quasi indistruttibile quando parte palla al piede. (Dall’86’ Fagioli ng )

Bello da vedere. Elegante nei movimenti, quasi indistruttibile quando parte palla al piede. (Dall’86’ ) Conceicao 7 I compagni lo cercano molto, perché sanno è che è quello con gli spunti migliori. Ne prova un paio ed è comunque l’uomo più vivace e pericoloso del gruppo. Sfiora il gol nella ripresa: salva tutto Martinez.

I compagni lo cercano molto, perché sanno è che è quello con gli spunti migliori. Ne prova un paio ed è comunque l’uomo più vivace e pericoloso del gruppo. Sfiora il gol nella ripresa: salva tutto Martinez. Koopmeiners 5 Un po’ di qua, un po’ di là. Sulla sua posizione in campo c’è ancora da lavorare parecchio: per ora è un pesce fuor d’acqua.

Un po’ di qua, un po’ di là. Sulla sua posizione in campo c’è ancora da lavorare parecchio: per ora è un pesce fuor d’acqua. Yildiz 6 Un tiro strozzato e poco più. Le cose migliori le fa dando una mano nei ripiegamenti ma non è questo il compito principale del turco. (Dall’82’ Mbangula ng )

Un tiro strozzato e poco più. Le cose migliori le fa dando una mano nei ripiegamenti ma non è questo il compito principale del turco. (Dall’82’ ) Weah 6 Da centravanti fa meglio di McKennie. Un paio di conclusioni tentate, seppur non da posizione così invitante e un continuo svariare lungo il fronte che lo rende comunque fastidioso da marcare.

