Juventus-Napoli, sfida Giuntoli-Manna: al via il duello di mercato per Eze del Crystal Palace

Il centrocampista inglese sarebbe l'obiettivo di mercato dei due club per la prossima sessione estiva: il club londinese lo valuta intorno ai 60 milioni, difficile che possa muoversi a gennaio

Un avvio folgorante, in un campionato difficile come la Premier League, che si aggiunge a campionati con rendimento sempre crescente. Tanto è bastato per attirare su di sé le attenzioni delle grandi squadre d’Europa, Italia compresa. Si tratta di Eberechi Oluchi Eze, 26enne centrocampista inglese del Crystal Palace.

Eze, nuova stella del calcio inglese

In possesso della doppia cittadinanza inglese e nigeriana, nell’ottobre del 2018 ha ricevuto la prima convocazione con la nazionale Under-20 inglese. Ha partecipato agli Europei Under 21 del 2021, poi il 16 giugno 2023 ha esordito con la Nazionale maggiore nella partita vittoriosa per 4-0 contro Malta. Conta 9 presenze con la Nazionale dei Tre Leoni. Il 28 agosto 2020 è stato acquistato dal Crystal Palace per 17.800.000 sterline, con cui ha firmato un contratto quinquennale: successivamente ha rinnovato fino al 2027.

Eze piace a Juventus e Napoli

Eberechi Eze sta per essere collocato al centro di un’asta di mercato. Secondo quanto riportato da fichajes.net, infatti, la Juventus e il Napoli si starebbero contendendo le prestazioni del centrocampista. Di piede mancino, può giocare anche come ala, sebbene preferisca stare nel mezzo del campo. La sua capacità di battere i difensori, la sua visione di gioco e la sua abilità nel segnare gol da diverse posizioni in attacco lo rendono un giocatore molto completo. Eze si è distinto in questa stagione con 4 gol e 2 assist in 12 partite.

Eze, valutazione monstre

Il principale ostacolo all’acquisto di Eze è il prezzo. Il Crystal Palace valuta il giocatore almeno 60 milioni di euro, una cifra impegnativa, soprattutto nel mercato di gennaio. Inoltre, la situazione di classifica delle ‘Eagles’, coinvolte nella lotta per non retrocedere, rende improbabile una cessione immediata della loro stella. Entrambi i club italiani devono dunque ponderare attentamente la possibilità di un’offerta concreta: il problema non starebbe tanto nell’ingaggio, quanto nella formula migliore da presentare al club londinese.

Il Crystal Palace fa muro

Stando a quanto riporta il portale spagnolo fichajes.net, emerge che le due società stanno valutando con serietà un’offerta che possa avvicinarsi alla richiesta del Crystal Palace. Il giocatore, grazie al suo talento e alla sua capacità di adattarsi a più ruoli, è ritenuto da entrambi un potenziale colpo in grado di fare la differenza nella corsa allo Scudetto. Va da sé che, in particolare a gennaio, nessun club può investire una cifra ingente: la formula, oltre che la volontà del giocatore, farà dunque la differenza. Giuntoli e Manna si sono lanciati il guanto di sfida.