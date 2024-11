Napoli: Manna svela la strategia per Kvaratskhelia, poi il giudizio su Lukaku

Il direttore sportivo fa chiarezza sulla questione del rinnovo contrattuale del georgiano e si dice soddisfatto delle prestazioni offerte dal centravanti belga voluto da Conte

La trattativa tra il Napoli e gli agenti di Kvicha Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto dell’attaccante georgiano è di fatto bloccata, ma il d.s. azzurro Giovanni Manna non ha intenzione di cambiare la strategia del club azzurro. E su Romelu Lukaku dice: “È una certezza”.

Napoli, Manna parla del rinnovo di Kvaratskhelia

Il Napoli e l’entourage di Kvicha Kvaratskhelia si parlano ormai da mesi, ma l’accordo per il rinnovo di contratto dell’attaccante georgiano non c’è ancora. O meglio: un’intesa sull’ingaggio c’è – 5 milioni di euro più bonus per un totale che dovrebbe superare i 6 milioni – manca quello sulla clausola rescissoria che il Napoli vorrebbe inserire nell’accordo. Nonostante ciò, il d.s. azzurro Giovanni Manna non ha perso la fiducia: intervenuto al Social Football Summit, il dirigente ha svelato la strategia per arrivare al sì di Kvara.

Napoli, Manna svela la strategia per il rinnovo di Kvaratskhelia

“Noi vogliamo premiare il suo percorso nel Napoli”, ha detto Manna parlando di Kvaratskhelia, alla terza stagione in azzurro. “Lui comunque ha altri due anni con noi”, ha precisato poi il d.s. dei partenopei, sottolineando che al momento il club non ha fretta di chiudere.

“Dobbiamo trovare l’accordo su ogni punto – ha aggiunto Manna -. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione. Siamo d’accordo con il calciatore di non distrarci dal campo”.

Proprio come vuole Antonio Conte: quando il tecnico è arrivato al Napoli la sua prima richiesta è stata proprio relativa a Kvara. “Per il piano economico aveva già parlato con il presidente a ottobre. Subito disse che Di Lorenzo e Kvara non andavano toccati”, la confessione di Manna.

Napoli, Manna e il giudizio su Lukaku

Il direttore sportivo del Napoli parla poi anche di Romelu Lukaku, già decisivo con la maglia azzurra nonostante una condizione non ancora ottimale. “Lui è un calciatore che in Italia fa comodo a tutti – il giudizio di Manna -. È una certezza in termini numerici e prestativi. È un calciatore che sposta nel nostro campionato. Ogni settimana c’è una polemica su di lui, ma non è un giocatore che si può discutere. E ha voluto fortemente venire a Napoli”. Insomma Manna pare aver piena fiducia anche in Lukaku. E, quindi, in Antonio Conte.