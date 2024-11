La classifica senza errori arbitrali, 12a giornata: tre partite falsate e il disastro di Inter-Napoli

La Caporetto di arbitri e Var. La dodicesima giornata del massimo campionato è quella più nera per i fischietti. Stabilito il nuovo primato all time di partite falsate nel turno: tre . Ed errori (o veri e propri disastri) se ne contano anche nelle altre sette gare, anche se non determinanti ai fini del risultato finale. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla dodicesima di campionato.

Arbitri, record di partite falsate: tre

Il weekend nero è cominciato con Cagliari-Milan. Da annullare il primo gol dei sardi di Zortea per posizione irregolare influente di Luvumbo, che disturba Maignan: il guardalinee, Fabbri e il Var se lo perdono. Addirittura da ribaltare il risultato finale di Atalanta-Udinese. Mancano infatti un rigore (fallo di mano di Hien) e un gol per i friulani, annullato inspiegabilmente a Davis: per Di Bello (ma solo per lui) irregolare la sua spallata. Falsata pure Roma-Bologna: il corner da cui nasce lo 0-1 non c’è, l’ultimo tocco è di Beukema ma Manganiello indica la bandierina.

Mariani, che errore in Inter-Napoli

L’errore più grave di tutti, paradossalmente, non è quello determinante. “Merito” del palo dal dischetto di Calhanoglu che salva Mariani e l’Aia dalla quarta partita falsata nel turno: l’attesissimo match scudetto tra Inter e Napoli. Il penalty fischiato in favore dei nerazzurri è infatti surreale: leggerissimo il contatto tra Anguissa e Dumfries, con l’olandese che sembra piombare sulla gamba del centrocampista camerunense, e non si spiega come mai prima l’arbitro e poi il suo assistente in sala Var confermino con sicurezza la massima punizione.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 26 LAZIO -1 26 ATALANTA 25 NAPOLI – 26 FIORENTINA 25 FIORENTINA – 25 INTER 25 JUVENTUS – 24 LAZIO 25 INTER +1 24 JUVENTUS 24 ATALANTA +3 22 MILAN* 18 ROMA -7 20 BOLOGNA* 18 UDINESE -3 19 UDINESE 16 MILAN* – 18 EMPOLI 15 TORINO -3 17 TORINO 14 EMPOLI – 15 ROMA 13 BOLOGNA* +3 15 PARMA 12 PARMA – 12 VERONA 12 COMO – 10 COMO 10 GENOA – 10 CAGLIARI 10 MONZA -1 9 GENOA 10 VENEZIA -1 9 LECCE 9 LECCE – 9 MONZA 8 VERONA +3 9 VENEZIA 8 CAGLIARI +3 7

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

