Cagliari-Milan, moviola: polemiche già dopo 2’, gli errori di arbitro e Var e i due gol annullati

La prova di Michael Fabbri all’Unipol Domus nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto di Faenza ne ha ammoniti 2

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Cagliari-Milan, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante ma come se l’è cavata ieri sera?

I precedenti di Fabbri con Cagliari e Milan

Il fischietto classe 83 aveva incrociato i sardi ben 14 volte ed il resoconto delle suddette sfide diceva 3 vittorie, 5 pareggi e sei sconfitte per i rossoblù. Inoltre a livello disciplinare i sardi erano stati puniti con 33 ammonizioni e 4 secondi gialli ai quali fanno da contraltare i quattro rigori a favore. Col Milan 9 incontri in Serie A, 1 in Coppa Italia per un bilancio di 5 vittorie (6 con la Coppa Italia), 2 pareggi, 2 sconfitte. Non arbitrava il Milan dalla stagione 22/23.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Galipò IV uomo, Aureliano al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito due rossoneri: Fofana e Theo.

Cagliari-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Dopo 2′ il Cagliari segna con un gran tiro al volo di Zortea. Il VAR non interviene, ma al momento del tiro del cagliaritano Luvumbo era in posizione di fuorigioco, a quanto pare impattante su Maignan. Al 28′ Piccoli scatta sul filo del fuorigioco, resiste al contatto con Thiaw e batte Maignan col mancino. Si alza però la bandierina dell’assistente e Fabbri non convalida la rete. Il Var conferma: gol annullato. Il bis al 47′: il Cagliari segna col destro al volo di Zappa su assist di Augello, sulla traiettoria interviene Viola, oltre la linea difensiva rossonera, che sfiora la palla e invalida di fatto la rete del compagno con la palla che sarebbe probabilmente entrata anche senza il tocco del numero 10 sardo. Prima ammonizione al 61’ per Fofana per una trattenuta strategica su Viola che si stava involando sulla trequarti. Al 91’ giallo a Theo per fallo su Luvumbo su segnalazione dell’assistente con Fabbri che era di spalle. Dopo 4’ di recupero Cagliari-Milan finisce 3-3.

Per Marelli da annullare anche il primo gol del Cagliari

A fare chiarezza è l’esperto di Dazn Luca Marelli, che si sofferma sull’episodio iniziale:“C’era la necessità di un approfondimento sul gol segnato da Zortea per la posizione di Luvumbo. Maignan deve sporgersi per andare a vedere la conclusione di Zortea a causa della posizione di Luvumbo, che era in posizione di fuorigioco. Secondo me era una posizione impattante quella del giocatore del Cagliari”.