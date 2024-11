Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cagliari-Milan 3-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:08

90'+5' Triplice fischio all'Unipol Domus. Partita spettacolare che termina 3-3.19:57

90'+4' Luvumbo sguscia via a Theo Hernandez ma poi tocca la palla di mano. Fabbri lascia correre per una frazione di secondo poi ferma il gioco.19:57

90'+3' OCCASIONE MILAN! Gran lavoro di Musah sulla destra e cross in area, Okafor stacca senza opposizione ma manda la palla tra le braccia di Sherri da ottima posizione.19:56

90'+2' Gaetano e Marin provano il cross dalla sinistra ma un rimpallo sfavorisce il rumeno e il Milan guadagna una rimessa dal fondo.19:55

90'+2' OCCASIONE CAGLIARI! Lapadula tocca per Pavoletti che calcia dalla distanza ma non trova la porta!19:54

90'+1' Sciocchezza di Theo Hernandez che atterra Luvumbo a palla lontana e viene ammonito da Fabbri.19:54

90' Quattro minuti di recupero.19:54

89' GOL! CAGLIARI-Milan 3-3! Rete di Zappa. Destro al volo clamoroso di Zappa che fulmina Maignan su assist di Augello e fa esplodere l'Unipol Domus. Doppietta per l'esterno rossoblu che prima di oggi aveva realizzato una sola rete in Serie A.



Guarda la scheda del giocatore Gabriele Zappa20:07

88' Traversone di Zappa dalla destra, troppo su Maignan che prende la palla al volo e si distende a terra.19:50

86' Abraham scambia con Okafor sul lato corto dell'area avversaria e crossa basso in area piccola, Sherri è attento e blocca la palla in tuffo.19:49

86' Problema alla caviglia per Abraham, colpito duramente da Deiola nell'azione precedente.19:48

85' Lapadula viene pescato in area rossonera ma, anziché girarsi per la conclusione, serve Deiola alle proprie spalle che calcia però il piede di Abraham invece del pallone.19:48

84' Okafor converge dalla sinistra e cerca Abraham in area, anticipato dalla difesa rossoblu.19:46

82' Sostituzioni terminate anche per il Milan che ora punterà a difendersi per poi chiudere la partita in ripartenza.19:45

82' Sostituzione Milan: Fonseca toglie anche Leao per inserire Okafor.19:44

82' Sostituzione Milan: fuori Christian Pulisic, dentro Yunus Musah.19:44

81' Sostituzione Milan: esce Emerson Royal, entra Fikayo Tomori.19:43

80' Torre di Pavoletti per Lapadula che prova la sforbiciata ma non centra la porta di Maignan, c'era però fuorigioco del primo.19:43

80' Cambi terminati per la squadra di Nicola, ora decisamente sbilanciata in avanti con la coppia Lapadula-Pavoletti più Luvumbo e Marin a supporto.19:42

79' Sostituzione Cagliari: fuori anche Antoine Makoumbou, dentro Razvan Marin.19:42

79' Sostituzione Cagliari: esce anche Nadir Zortea, entra Gianluca Lapadula.19:41

79' Sostituzione Cagliari: fuori Roberto Piccoli, dentro Leonardo Pavoletti.19:41

78' Luvumbo, oggi una vera e propria spina nel fianco della difesa rossonera, guadagna l'ennesimo calcio d'angolo della serata per i suoi.19:41

77' Si riparte ma ci sono altri due cambi in vista per i padroni di casa.19:40

77' Gioco fermo. C'è Luvumbo dopo un intervento da dietro di Emerson Royal.19:39

76' Conclusione di Fofana dalla lunghissima distanza, palla ampiamente fuori.19:39

76' Sponda di Abraham per Pulisic in area cagliaritana, lo statunitense riesce solo a sfiorare di testa mandando la palla a fondo campo.19:39

75' Rimessa dal fondo per il Milan con Maignan che guadagna altri secondi preziosi. Per ora non sono arrivati richiami da parte di Fabbri nonostante i mugugni del pubblico di casa.19:37

74' Sostituzione Cagliari: esce anche José Luis Palomino, entra Mateusz Wieteska.19:36

73' Sostituzione Cagliari: fuori Nicolas Viola, dentro Gianluca Gaetano.19:36

73' Fuorigioco di Abraham su un tocco di testa di Pulisic. Si muove qualcosa sulla panchina cagliaritana.19:35

72' Fuorigioco di Augello e punizione per il Milan che perde tanto tempo prima di far riprendere il gioco con Maignan. I ragazzi di Fonseca stanno provando a gestire il vantaggio.19:35

72' Cagliari che ora prova a riacciuffare il risultato, il Milan sta però coprendo bene tutte le zone a ridosso della propria area.19:34

69' GOL! Cagliari-MILAN 2-3! Rete di Abraham. Ripartenza rossonera, Loftus-Cheek apre a destra per Pulisic che impegna Sherri col sinistro, la palla finisce sui piedi di Abraham che insacca a porta vuota. Milan di nuovo avanti!



Guarda la scheda del giocatore Tammy Abraham19:32

68' Deiola tocca nello stretto per Luvumbo ma l'angolano perde l'attimo e la palla finisce a fondo campo.19:30

67' Cagliari che rimane in attacco dopo una serie di disimpegni sbagliati dalla difesa rossonera.19:30

66' Makoumbou con una palla visionaria per Viola in area rossonera, Emerson Royal salva tutto con una gran diagonale in copertura ma concede corner agli avversari.19:29

66' Sostituzione Milan: fuori Francesco Camarda, dentro Tammy Abraham.19:28

65' Sostituzione Milan: fuori Samuel Chukwueze, dentro Ruben Loftus-Cheek.19:28

65' Reijnders si avventa su una palla vagante e calcia basso col sinistro da posizione defilata, palla sull'esterno della rete. Decisivo l'intervento di Deiola che ha sbilanciato l'olandese al momento del tiro.19:28

63' Sponda di Piccoli sul calcio d'angolo di Viola, c'è Camarda a liberare l'area piccola con Maignan che era stato completamente scavalcato dalla traiettoria.19:26

63' Cross rasoterra di Zortea dalla destra, Pavlovic anticipa Piccoli in corner.19:25

61' Trattenuta vistosa di Fofana a fermare la ripartenza di Viola. Cartellino giallo per il francese.19:24

61' Percussione di Pulisic che arriva sul fondo e prova il servizio per Camarda, anticipato all'ultimo da Palomino al limite dell'area piccola.19:23

60' Riprende il gioco con Camarda che ha ripreso il proprio posto al centro dell'attacco rossonero. Fonseca non ha grandi alternative in panchina, a parte Abraham che non è al meglio.19:23

59' Gioco fermo. C'è Camarda a terra infortunato al limite dell'area cagliaritana.19:21

58' Destro al volo dai venti metri di Makoumbou, Theo ci mette il corpo per respingere la conclusione dell'avversario, diretta con potenza verso lo specchio di Maignan.19:21

57' OCCASIONE MILAN! Cross di Pulisic in area, Camarda stacca con tanto anticipo al limite dell'area piccola centrando lo specchio. Non c'è però forza nella conclusione dell'attaccante rossonero e Sherri la blocca a terra senza problemi.19:19

53' GOL! CAGLIARI-Milan 2-2! Rete di Zappa. Stavolta è buono il gol dell'esterno cresciuto nell'Inter, mandato in porta di fatto da Fofana. Il numero 28 si avventa sul pallone di gran carriera e aggira Maignan con un piatto destro che lo batte sul primo palo. Pareggio del Cagliari!



Guarda la scheda del giocatore Gabriele Zappa19:17

52' OCCASIONE CAGLIARI! Palla alta di Augello in area, Viola non ci arriva, Pavlovic la lascia lì e Theo Hernandez salva col corpo sulla conclusione ravvicinata di Zortea!19:15

51' Theo prova a scodellarla in area ma dosa male il proprio mancino, Sherri finta la presa e la lascia scorrere a fondo campo.19:13

51' Punizione per il Milan, siamo a una ventina abbondante di metri dalla porta di Sherri, in posizione centrale.19:13

48' Lancio lungo di Makoumbou per Zortea, Maignan fa sua la palla in uscita al limite della propria area.19:11

47' Camarda attacca la profondità e mette in mezzo per Chukwueze che però sbuccia da ottima posizione in area di rigore.19:09

46' Si ricomincia!19:08

Prima frazione densa di emozioni all'Unipol Domus. Il Milan reagisce al vantaggio immediato dei padroni di casa e si porta avanti grazie alla doppietta di Leao ma c'è stato anche tanto Cagliari che si è visto annullare due reti e ha sfiorato la rete in altrettante occasioni. Le linee difensive molto alte di entrambe le squadre stanno favorendo lo spettacolo col risultato che, per ora, sorride ai rossoneri.19:07

45'+7' Fine primo tempo. Cagliari-Milan è 1-2 all'intervallo. Rete di Zortea al 2' e doppietta di Leao tra il 15' e il 40'.18:52

45'+6' Conclusione violenta di Viola dalla distanza dopo un controllo perfetto, palla fuori di poco ma altro fuorigioco rilevato dalla terna arbitrale.18:51

45'+4' ALTRO GOL ANNULLATO! Il Cagliari pareggia al 47' col destro al volo di Zappa su assist di Augello, sulla traiettoria interviene Viola, oltre la linea difensiva rossonera, che sfiora la palla e invalida di fatto la rete del compagno con la palla che sarebbe probabilmente entrata anche senza il tocco del numero 10 sardo.18:53

45' OCCASIONE CAGLIARI! Cross di Zortea dalla destra, Luvumbo la rimette in area piccola per Piccoli che riesce solo a sfiorarla di testa con lo specchio spalancato davanti a sé. Rischio per il Milan che si salva.18:46

45' Tre minuti di recupero.18:45

44' Piccoli si rialza subito mentre Maignan rimane a terra più a lungo. Fonseca intanto ha mandato Torriani a scaldarsi nel caso di ulteriori problemi per il francese.18:44

43' Gioco fermo, Piccoli e Maignan sono a terra dopo essersi scontrati in occasione dell'azione precedente.18:43

41' OCCASIONE CAGLIARI! Piccoli lavora col fisico in area e tocca con la punta del destro, Maignan gli chiude lo specchio!18:42

40' GOL! Cagliari-MILAN 1-2! Rete di Leao. Fofana pesca Leao con una palla verticale tra Zappa e Palomino, il portoghese resiste al primo contrasto deposita la palla in rete col destro dopo aver aggirato Sherri.



Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão18:42

39' OCCASIONE CAGLIARI! Augello crossa perfettamente dalla sinistra, Zortea prende il tempo a Emerson Royal ma trova la gran parata di Maignan a negargli la gioia della doppietta.18:39

39' Nulla di fatto sul calcio piazzato, il Cagliari prova a ripartire con un lancio lungo per Luvumbo, anticipato di testa da Maignan fuori area.18:39

38' Palla persa malamente da Makoumbou e fallo immediato su Chukwueze per evitare guai peggiori. Ci sarà però un calcio di punizione in zona offensiva per gli ospiti con Pulisic e Theo sul pallone.18:38

37' Controllo e destro dalla lunga distanza di Fofana, palla deviata in corner.18:37

36' Ripartenza del Cagliari, gestita male da Piccoli che ritarda l'apertura a sinistra per Luvumbo e l'angolano finisce in fuorigioco.18:36

33' Chukwueze alza il pallone in area per Camarda, Palomino lo anticipa poi comunque si alza la bandierina dell'assistente a segnalare l'offside del baby rossonero.18:33

31' Emerson Royal mette in difficoltà Thiaw con un retropassaggio non perfetto, il giocatore tedesco, pressato da Piccoli, però se la cava con l'aiuto di Maignan.18:32

29' Decisione confermata dalla sala VAR. Si resta sull'1-1.18:29

28' GOL ANNULLATO! Piccoli scatta sul filo del fuorigioco, resiste al contatto con Thiaw e batte Maignan col mancino. Si alza però la bandierina dell'assistente e Fabbri non convalida la rete.18:29

27' Fofana scucchiaia in area per Theo Hernandez, Sherri legge bene la situazione e anticipa il francese in uscita.18:27

26' Indemoniato Nicola a bordocampo e, talvolta, anche oltre la linea laterale. Il tecnico dei rossoblu le sta provando tutte per far reagire i suoi uomini.18:26

23' Lunga azione del Milan a ridosso dell'area avversaria, chiusa dal passaggio in verticale di Pavlovic per Pulisic, troppo lungo però per l'ex Chelsea.18:23

21' Ripartenza del Cagliari sprecata da Zortea che centra Theo nel tentativo di servire Viola, parso comunque al di là della linea difensiva rossonera.18:22

19' Palla sanguinosa persa da Pulisic nella propria metà campo, Viola la recupera e calcia contro il muro rossonero dalla distanza. Scelta non ottimale per il giocatore rossoblu che aveva almeno un paio di compagni da poter servire per creare qualcosa di interessante.18:20

18' Emerson Royal sale altissimo a pressare Luvumbo e lo atterra fallosamente. Scelta aggressiva per l'ex Tottenham che finora aveva faticato a contenere l'angolano.18:19

17' OCCASIONE CAGLIARI! Luperto stacca di testa al limite dell'area piccola, completamente libero, ma non riesce a dare direzione al proprio tentativo. Maignan si salva bloccando la palla centralmente.18:17

17' Reazione del Cagliari che guadagna un calcio d'angolo con Augello.18:17

15' GOL! Cagliari-MILAN 1-1! Rete di Leao. Palla meravigliosa di Reijnders che scavalca la difesa cagliaritana, Leao ci arriva e batte Sherri con un preciso pallonetto che termina oltre la linea di porta.



Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão18:17

15' Possesso palla prolungato del Milan col Cagliari tutto rintanato nella propria metà campo.18:15

12' Calcio d'angolo per il Milan che ha aumentato la pressione sugli avversari negli ultimi minuti.18:13

12' Leao tocca in profondità per Camarda, anticipato in allungo da Palomino.18:12

10' Combinazione Piccoli-Luvumbo sulla sinistra, il cross dell'angolano non trova però compagni nell'area rossonera.18:10

9' OCCASIONE MILAN! Camarda si defila sulla destra e serve Chukwueze al centro, il nigeriano tocca per Leao dopo una finta col portoghese che cerca la porta col mancino senza però trovarla.18:09

8' Corner gettato alle ortiche da Theo Hernandez, la sua traiettoria a rientrare colpisce l'esterno della rete sul primo palo.18:08

7' Chukwueze appoggia per Pulisic al limite, il destro in girata dello statunitense viene deviato in calcio d'angolo.18:07

6' Intervento impreciso di Emerson Royal che consente il cross dalla sinistra a Luvumbo, la respinta corta della difesa rossonera viene raccolta da Deiola che calcia però alle stelle dalla distanza.18:06

5' Problemi a un dito della mano per il nigeriano che viene medicato a bordocampo. Gioco fermo.18:05

5' Sgasata di Chukwueze sulla destra, ingresso in area e palla che però resta lì, rinviata dalla difesa del Cagliari.18:05

2' GOL! CAGLIARI-Milan 1-0! Rete di Zortea. Destro perfetto dell'ex Frosinone che calcia di prima da dentro l'area dopo una leggera deviazione di Luperto e fredda Maignan sul palo lungo. Conclusione imparabile per il portiere francese che può solo raccoglierla dal fondo del sacco.



Guarda la scheda del giocatore Nadir Zortea18:03

Subito un calcio d'angolo per il Cagliari che prova a partire a tutta per sorprendere gli avversari.18:01

Si comincia!18:01

Squadre sul terreno di gioco, si attende solo il fischio d'inizio della gara.17:56

PILLOLA STATISTICA: Francesco Camarda (16 anni e 244 giorni) è il secondo calciatore più giovane a giocare da titolare in Serie A con la maglia del Milan nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Gigio Donnarumma (16 anni e 242 giorni il 25 ottobre 2015 contro il Sassuolo.17:52

Esordio di Camarda dal 1' nel Milan, come pre-annunciato da Fonseca nei giorni scorsi. Senza Morata e con Abraham non al meglio, il tecnico portoghese va all-in sulla stellina del settore giovanile rossonero. Dopo l'ottima prova del Bernabeu, Leao torna titolare anche in campionato e agirà sull trequarti con Pulisic e Chukwueze. Reijnders e Fofana saranno la cerniera di centrocampo mentre davanti a Maignan torna titolare Pavlovic con Thiaw, con Theo confermato a sinistra ed Emerson Royal a destra.17:50

Nicola sorprende tutti schierando tra i pali l'albanese Alen Sherri, finora in campo, da titolare, solo contro la Cremonese a settembre in Coppa Italia. Davanti a lui, c'è Palomino al posto dello squalificato Mina mentre, rispetto alla partita con la Lazio, sono confermati Augello a sinistra, Zappa a destra e Luperto al centro. Deiola agirà con Makoumbou in mezzo dove manca l'altro squalificato Adopo, nei tre dietro a Piccoli parte Viola con Luvumbo e Zortea, Gaetano si siede in panchina.17:47

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 4-2-3-1 consueto per i rossoneri. Maignan - Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Hernandez - Reijnders, Fofana - Chukwueze, Pulisic, Leao - Camarda. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Okafor, Tomori, Terracciano, Musah, Abraham.17:44

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI: 4-2-3-1 per i ragazzi di Nicola. Sherri - Zappa, Luperto, Palomino, Augello - Makoumbou, Deiola - Zortea, Viola, Luvumbo - Piccoli. A disposizione: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Pavoletti, Obert, Azzi, Gaetano, Mutandwa, Felici.18:11

Dirige il match Fabbri con Meli e Capaldo ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Galipò mentre in sala VAR a Lissone ci sono Aureliano e Di Paolo.17:40

Obiettivo tre punti per entrambe le squadre in campo stasera all'Unipol Domus. I padroni di casa, che non muovono la classifica dalla vittoria ottenuta, proprio qui, sul Torino il 20 ottobre scorso, sono attesi dalla difficile prova contro il Milan, reduce dalle vittorie su Monza e Real Madrid ma mai in grado, in questa stagione, di infilarne tre di fila tra tutte le competizioni. Fischio d'inizio alle ore 18.17:39

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Milan, gara valida per il turno numero 12 del campionato di Serie A 2024/25.17:34