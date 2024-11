Pagelle Cagliari-Milan 3-3: una volée di Zappa al 90' lascia l'amaro ai rossoneri, doppietta per Leao

Serie A, dodicesima giornata: Abraham entra e segna illudendo i rossoneri che nel finale vengono riacciuffati dai sardi. Emozioni, gol annullati e proteste nell'anticipo

Un super Zappa beffa il Milan al 90′ e chiude una gara scoppiettante con il risultato finale di 3-3. Partenza fulminante dei sardi, subito in vantaggio con Zortea, ma i rossoneri rispondono con una splendida giocata di Reijnders che manda in gol Leao. Il Milan chiude il primo tempo avanti, grazie alla doppietta del numero 10, mentre al Cagliari vengono annullate due reti per fuorigioco. A inizio ripresa, botta e risposta tra Zappa e il subentrato Abraham, prima del gol al 90′ del numero 28 dei sardi che riacciuffa il risultato.

Cagliari-Milan, il racconto del match

Primo tempo scoppiettante all’Unipol Domus, con la gara del Milan che parte subito in salita: il Cagliari colpisce a freddo grazie al gol di Zortea sugli sviluppi di un corner. I rossoneri rispondono con una splendida giocata di Reijnders per Leao, abile a segnare con un raffinato pallonetto d’esterno per il pareggio.

I sardi sono vivacissimi e si vedono annullare due reti per fuorigioco, prima con Piccoli e poi con Zappa, penalizzato dal tocco di Viola. Nel mezzo, Leao sigla il 2-1 con un’azione personale da applausi, riportando il Milan in vantaggio. Fondamentale Maignan con un paio di interventi decisivi.

Nel secondo tempo, il Cagliari torna alla carica e trova il pareggio grazie al riscatto di Zappa, sfruttando ancora il prolifico lato destro. Fonseca corre ai ripari con forze fresche, inserendo Abraham e Loftus-Cheek al posto di Camarda e Chukwueze. I cambi danno subito i loro frutti: l’ex Roma si fa trovare pronto e insacca con un tap-in da centravanti puro, ribattendo in rete la respinta di Sherri sulla conclusione di Pulisic.

Finale amaro per i rossoneri, che si fanno riacciuffare da Zappa nei minuti finali. Ancora una volta, il Milan paga una disattenzione sul secondo palo, lasciando sfumare una vittoria preziosa. Termina 3-3 tra Cagliari e Milan, in una partita combattuta fino al triplice fischio.

Milan, esordio da titolare per Camarda

Data l’assenza di Morata, Fonseca ha puntato su Camarda dal primo minuto nella sfida contro il Cagliari. Il giovane attaccante rossonero, che ha già debuttato in Serie A e Champions, ha esordito per la prima volta da titolare in campionato. Con i suoi 16 anni, 7 mesi e 19 giorni, Camarda riscrive la storia del Milan come secondo più giovane titolare in Serie A, secondo solo a Giuseppe Sacchi.

Cagliari, top e flop

Zappa 8: Si invola verso Maignan, lo supera e porta i suoi sul 2-2. Al 90′ riacciuffa i rossoneri con una volée spettacolare. Notte indimenticabile per lui.

Si invola verso Maignan, lo supera e porta i suoi sul 2-2. Al 90′ riacciuffa i rossoneri con una volée spettacolare. Notte indimenticabile per lui. Zortea 7: Dopo soli 63 secondi, fa esplodere l’Unipol Stadium con un gol che gela il Milan. (35′ st Lapadula ng)

Dopo soli 63 secondi, fa esplodere l’Unipol Stadium con un gol che gela il Milan. Luvumbo 6: Gara di grande sacrificio e attenzione in fase difensiva e offensiva.

Gara di grande sacrificio e attenzione in fase difensiva e offensiva. Piccoli 6: Sempre in agguato, è una spina nel fianco per la difesa rossonera. Trova anche il gol con uno scavetto su Maignan, ma la rete viene annullata per fuorigioco. (35′ st Pavoletti ng)

Sempre in agguato, è una spina nel fianco per la difesa rossonera. Trova anche il gol con uno scavetto su Maignan, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Palomino 5.5: Non riesce a fermare la qualità di Leao, che lo supera senza problemi in occasione del raddoppio. (30′ st Wieteska ng)

Milan, le pagelle

Maignan 6.5: Non può nulla sul gol del vantaggio di Zortea. Salva i suoi almeno in un paio di occasioni.

Non può nulla sul gol del vantaggio di Zortea. Salva i suoi almeno in un paio di occasioni. Emerson Royal 5.5: Non una prestazione priva di sbavature. Distratto in alcuni frangenti. (36′ st Tomori ng)

Non una prestazione priva di sbavature. Distratto in alcuni frangenti. Thiaw 5: Anche lui poco concentrato, come i suoi compagni di reparto, lasciando scoperto

Anche lui poco concentrato, come i suoi compagni di reparto, lasciando scoperto Pavlovic 5: Poco attento in alcune situazioni chiave, dove il Cagliari si è reso pericoloso. Qualche distrazione di troppo.

Poco attento in alcune situazioni chiave, dove il Cagliari si è reso pericoloso. Qualche distrazione di troppo. Theo Hernandez 5.5: Non una gara sufficiente. Si perde Zappa sul gol, poi annullato per fuorigioco, e fatica in fase offensiva. Non il solito Theo.

Non una gara sufficiente. Si perde Zappa sul gol, poi annullato per fuorigioco, e fatica in fase offensiva. Non il solito Theo. Fofana 6: Ottima la palla in verticale servita per il raddoppio di Leao, poi commette l’errore da cui nasce il gol di Zappa.

Ottima la palla in verticale servita per il raddoppio di Leao, poi commette l’errore da cui nasce il gol di Zappa. Reijnders 7: Visionario. Illuminante la sfera servita per il gol di Leao.

Visionario. Illuminante la sfera servita per il gol di Leao. Chukwueze 6.5: Nonostante il piccolo infortunio al dito a inizio gara, dà il solito importante apporto alla squadra. (20′ st Loftus-Cheek 6: Entra immediatamente in gara e orchestra l’azione per il gol del vantaggio dei rossoneri)

Nonostante il piccolo infortunio al dito a inizio gara, dà il solito importante apporto alla squadra. Entra immediatamente in gara e orchestra l’azione per il gol del vantaggio dei rossoneri) Pulisic 6: Il più attivo, sempre in movimento. (37′ st Musah)

Il più attivo, sempre in movimento. Leao 8: Ritrova il gol con un elegante pallonetto, poi raddoppia con una giocata impressionante delle sue. Con questi due gol raggiunge quota 50 gol in Serie A. L’ultima doppietta segnata risaliva al 4 giugno 2023 contro il Verona. Avvia anche l’azione del terzo gol. (37′ st Okafor)

Ritrova il gol con un elegante pallonetto, poi raddoppia con una giocata impressionante delle sue. Con questi due gol raggiunge quota 50 gol in Serie A. L’ultima doppietta segnata risaliva al 4 giugno 2023 contro il Verona. Avvia anche l’azione del terzo gol. Camarda 5.5: Lavora per la squadra, meglio nel secondo tempo. Si rende anche pericoloso con un colpo di testa, facile preda per Sherri. (20′ st Abraham 7: Entra e subito incide segnando sulla ribattuta di Sherri)

