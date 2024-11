Atalanta-Udinese, moviola: Di Bello e un autogol condannano i friulani, Var decisivo

La prova dell’arbitro al Gewiss Stadium nella gara di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto brindisino ha ammonito due giocatori

Nuova chance per Di Bello, la scelta di Rocchi per Atalanta-Udinese: il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B, per la gioia di Gasperini che lo aveva spesso criticato. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como poi è stato chiamato a fischiare una big, in Empoli-Juve senza convincere e quindi è stato discreto in Empoli-Como. Quinta direzione stagionale, la numero 166 in carriera. Vediamo come se l’è cavata oggi.

I precedenti di Di Bello con Atalanta e Udinese

Con lui i bianconeri avevano 20 precedenti con 12 sconfitte, 5 pareggi e 3 vittorie. Con l’Atalanta 20 precedenti con 10 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti con Rutella IV uomo, La Penna al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Tourè e Lookman,.

Atalana-Udinese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 2′ possibile mani in area di Hien, l’Udinese reclama il rigore ma Di Bello lascia correre e il Var non interviene. Al 13′ sul tiro di Ruggeri c’è una carambola sotto porta, respinta corta di Okoye e correzione a rete di Retegui con ultimo tocco di Lookman che mette in rete, esultano tutti tranne proprio Lookman. L’arbitro infatti convalida ma il Var annulla per fuorigioco dopo qualche minuto di verifica. Al 26′ altro gol annullato ma dalla parte opposta: Davis beffa Hiem e De Roon e insacca ma per l’arbitro ha dato una spallata irregolare, vane le proteste del giocatore dell’Udinese che sosteneva, a ragione, di non aver commesso fallo. All’84’ ammonito Touré per un ntervento in ritardo su Ederson, al 91’ giallo a Lookman per aver fermato fallosamente una potenziale ripartenza. Dopo 4′ di recupero Atalanta-Udinese finisce 2-1.