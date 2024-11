Atalanta-Udinese 2-1 pagelle: Dea prima con Pasalic e autogol, Kamara illude, crack Zaniolo

I top e flop della gara: Pasalic eroe, Bellanova incontenibile. Non basta l'eurogol di Kamara, disastro Touré e Lovric. Zaniolo esce per infortunio

Napoli aspettaci! L’Udinese domina per un’intera frazione di gioco, ma l’Atalanta vince per 2-1 in rimonta e grazie ad un autogol. Non è di sicuro la versione splendida della Dea,vista al Maradona nella precedente giornata di campionato, ma gli uomini di Gasperini resistono e ribaltano la gara con cuore, sacrificio e anche un pizzico di fortuna. E’ festa al Gewiss Stadium per l’aggancio momentaneo alla capolista, a quota 25 punti, grazie al gol del pareggio di Pasalic, al 56′, e all’autorete di Touré, dopo soli quattro minuti, che ha fatto crollare definitivamente il muro di Okoye. Non basta all’Udinese un ottimo primo tempo e un eurogol di Kamara allo scadere del 45esimo. Ma, tra i protagonisti del match, c’è anche il VAR che annulla due reti: la prima a Retegui per l’impatto del pallone sulla schiena di Lookman in fuorigioco e l’altra all’attaccante dalla parte opposta, Davis, per fallo in attacco. Nel finale di partita, inoltre, desta preoccupazione l’infortunio di Zaniolo, sostituito da Cuadrado. Gli uomini di Runjaic restano momentaneamente ancorati all’ottavo posto a quota 16.

Atalanta-Udinese, la chiave tattica della gara

Piccola modifica tattica per Gasperini che torna al 3-4-2-1 con anche alcune novità di formazione: turno di riposo per Ederson in mediana, al suo posto De Roon in coppia con Pasalic (retrocesso dalla trequarti). Dietro, senza l’infortunato Kolasinac, il terzetto difensivo è completato da Kossounou, Hien e Djimsiti. Pesa davanti l’assenza di De Ketelaere, Retegui è il riferimento offensivo supportato da Lookman e Samardzic. Zappacosta e Ruggeri sugli esterni.

Runjaic, invece, conferma il solito 3-5-2: panchina iniziale per Lorenzo Lucca, davanti la coppia offensiva è formata da Thauvin e Davis. Kamara preferito a Zemura sulla sinistra, Ehizibue a destra con Lovric, Karlstrom e Payero a comporre la mediana. Davanti ad Okoye, il terzetto difensivo è composto da Giannetti, Bijol, Tourè.

Nel corso del primo tempo, l’Atalanta è molto ampia tra reparti: l’Udinese sfrutta numerose ripartenze e con il lancio lungo, verso gli esterni ed attaccanti, tenta di cogliere di sorpresa i difensori avversari. Gasperini, per arginare il gioco offensivo dei bianconeri, abbassa maggiormente De Roon che passa a fare da collante tra difesa e centrocampo.

Nel secondo tempo, il tecnico Runjaic chiede ai suoi difensori di preferire il lancio lungo alla costruzione dal basso, per arginare il pressing altissimo degli attaccanti dell’Atalanta, ma non basta ad arginare la sconfitta.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Atalanta-Udinese

Atalanta-Udinese, curiosità: per Samardzic è la prima sfida dell’ex

Samardzic ritrova l’Udinese, ma da avversario e per la prima volta. Vicino all’Inter – trattativa poi saltata a causa di un mancato accordo tra le società – poi corteggiato a lungo anche dal Napoli, il serbo ha infine scelto l’Atalanta dopo l’offerta da 25 milioni di euro per il cartellino. Due i gol finora in campionato: al Bologna e al Monza. Sebbene il trequartista non sia un titolare fisso, vista la grande sovrabbondanza di giocatori offensivi nell’Atalanta, ha comunque conquistato Gasperini che spesso lo ha utilizzato per 329 minuti complessivi e due volte da titolare.

La sua partita contro l’Udinese è durata 68 minuti. Il serbo è stato sostituito da Brescianini dopo il doppio vantaggio ottenuto dalla Dea in rimonta. Ha completato il 78% di passaggi e creato due occasioni pericolose in fase offensiva, senza però essere riuscito a trovare il gol dell’ex.

I top e flop dell’Atalanta

Bellanova 7.5. Entra nel 2T, al posto di Zappacosta infortunato, e ribalta la partita: prima serve un assist per Pasalic e poi al 60′ procura un’autorete di Touré grazie ad un suo traversone in area.

Entra nel 2T, al posto di Zappacosta infortunato, e ribalta la partita: prima serve un assist per Pasalic e poi al 60′ procura un’autorete di Touré grazie ad un suo traversone in area. Pasalic 7 . Realizza la rete del momentaneo pareggio (1-1) al 56′ sfruttando un cross rasoterra in area di Bellanova.

. Realizza la rete del momentaneo pareggio (1-1) al 56′ sfruttando un cross rasoterra in area di Bellanova. Retegui 6.5. Nel primo tempo era riuscito anche a trovare un gol, con colpo di testa ravvicinato in area, poi annullato perchè il pallone aveva toccato le spalle di Lookaman in fuorigioco.

Nel primo tempo era riuscito anche a trovare un gol, con colpo di testa ravvicinato in area, poi annullato perchè il pallone aveva toccato le spalle di Lookaman in fuorigioco. Carnesecchi 6.5. Con due ottime parate nel primo tempo – su Davis e Thauvin – mantiene inviolata la porta.

Con due ottime parate nel primo tempo – su Davis e Thauvin – mantiene inviolata la porta. De Roon 5.5. Qualche leggerezza di troppo in fase difensiva.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali dell’Atalanta

I top e flop dell’Udinese

Kamara 7.5. Attento a non farsi superare nell’uno contro uno da Zappacosta. Trova un gol spettacolare, da posizione defilata sulla sinistra, da fuori area e con tiro di mancino da oltre 25 metri.

Attento a non farsi superare nell’uno contro uno da Zappacosta. Trova un gol spettacolare, da posizione defilata sulla sinistra, da fuori area e con tiro di mancino da oltre 25 metri. Davis 6.5. Scatenato nel primo tempo: trova anche una gran rete in girata con destro al volo, al 25′, ma annullata per fallo in attacco.

Scatenato nel primo tempo: trova anche una gran rete in girata con destro al volo, al 25′, ma annullata per fallo in attacco. Pajero 6.5. Colpisce una traversa al 16′. Nel primo tempo resta particolarmente attivo in fase offensiva.

Colpisce una traversa al 16′. Nel primo tempo resta particolarmente attivo in fase offensiva. Thauvin 6.5. Dà grande vitalità alla fase offensiva: cerca ripetutamente il tiro e spesso impensierisce Carnesecchi.

Dà grande vitalità alla fase offensiva: cerca ripetutamente il tiro e spesso impensierisce Carnesecchi. Lovric 5. Perde completamente il passo su Pasalic che si inserisce in area e trova la rete del pareggio.

Perde completamente il passo su Pasalic che si inserisce in area e trova la rete del pareggio. Touré 5. Sbaglia una lettura su un cross rasoterra e la devìa in autorete.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali dell’Udinese