Juventus, le parole di Giuntoli scatenano la bufera: il ds sotto accusa

Ancor prima dello spettacolo deludente di San Siro i tifosi bianconeri erano già preoccupati per le dichiarazioni del dirigente della Juventus

Venti punti in 13 giornate: il bilancio di questa prima parte di stagione per la Juventus non è dei migliori. Ma a preoccupare non è tanto la differenza con lo scorso anno che recita cinque lunghezze in meno. Piuttosto a tenere banco tra i tifosi c’è il tema legato agli infortuni che hanno decimato la rosa a disposizione di Thiago Motta e il basso rendimento di quasi tutti i nuovi acquisti, con un paio di eccezioni. Le parole di Giuntoli prima della sfida col Milan non hanno contribuito a rasserenare l’ambiente.

L’attacco latita ma Giuntoli non vuole intervenire

Se Thiago Motta è costretto ad impiegare McKennie falso nueve in un match a San Siro, significa che qualcosa non è andato per il verso giusto nella Juventus. Vero che Vlahovic ha subito un leggero infortunio muscolare, ma questa era una situazione facilmente prevedibile anche in estate dati i noti problemi fisici di Milik. Eppure Giuntoli pare non voler intervenire nel settore neppure a gennaio: “Contiamo di recuperare Milik, che sta risolvendo i suoi problemi. Qualcosa dietro dobbiamo farlo, non è mai facile, ma vogliamo operare nel reparto difensivo. Attaccante diverso da Vlahovic? Non sussiste il problema, contiamo su Milik, sul recupero, pensiamo sia molto adatto al gioco del mister. Le dichiarazioni di Dusan? Non vorrei giudicare le parole, ma i fatti. Sta facendo un’annata importante, si sta sacrificando, sta facendo bene. Siamo contenti di quello che fa, ciò che dice ha poca importanza”.

Un mercato poco produttivo per i bianconeri

La Juventus ha segnato fin qui 21 gol in campionato, dei quali 6 portano la firma di Vlahovic. Inter e Atalanta viaggiano a cifre nettamente superiori ma anche Fiorentina e Lazio sono più prolifiche. I tanti 0-0, inoltre, hanno contribuito a creare l’allarme tra la tifoseria bianconera che è preoccupata. Il mercato non ha prodotto fin qui i risultati sperati: Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez hanno dato poco o nulla alla causa.

Il diesse contestato: i tifosi chiedono un colpo in attacco

I social si sono scatenati dopo le parole del diesse. C’è chi spera che siano le classiche dichiarazioni finte che impone il ruolo: “Spero siano parole di circostanza/depistaggio, specialmente se Milik al 2 gennaio dovesse essere ancora impresentabile“, scrive un tifoso. Ma c’è chi non accetta proprio il discorso del dirigente definendolo “imbarazzante, come sempre“. A tal proposito qualcuno ne mette in discussione anche il ruolo: “Il mercato è stato terribile, non si può non capirlo“.