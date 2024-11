Juventus oltre Vlahovic, Adani scommette sull’arrivo di Osimhen: il web si ribella

Secondo l’opinionista, Giuntoli prenderebbe il nigeriano nel caso in cui il serbo decidesse di non rinnovare: la sua tesi sotto attacco dei tifosi bianconeri e del Napoli

“Se parte Vlahovic, arriva Osimhen”. Questa in sintesi la tesi che Daniele Adani ha esposto a “Viva El Futbol” a proposito del futuro dell’attacco della Juventus. Un’idea che però è stata accolta con scetticismo dai tifosi bianconeri e con rabbia da quelli del Napoli sui social network.

Juventus, Vlahovic parte se non rinnova il contratto

Il rapporto tra la Juventus e Dusan Vlahovic è sempre più turbolento, al punto che il futuro in bianconero del centravanti serbo è seriamente in discussione. l’Ipotesi che Vlahovic non rinnovi il suo contratto (in scadenza nel 2026) non è più peregrina, e se l’ex Fiorentina decidesse di non firmare un prolungamento la Juve sarebbe costretta a venderlo e ad acquistare un nuovo centravanti. E per Daniele Adani il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli ha già in mente il futuro obiettivo per l’attacco.

Per Adani Juventus su Osimhen se parte Vlahovic

Adani annuncia la sua teoria a “Viva El Futbol”: “Se la Juventus sceglie di cambiare il centravanti, per me va a prendere Osimhen”, dice l’ex difensore oggi opinionista. “Giuntoli lo ha già avuto a Napoli – ha poi continuato Adani – . Victor conosce il campionato italiano e sa come si fa a vincere lo Scudetto. Ha forza fisica e in un campionato che va a basso ritmo lui è davvero dirompente. Una sicurezza conclamata, non da scoprire e poi c’è il suo stimolo di tornare. Secondo me è la prima scelta. Va via Vlahovic? Scelta numero uno Osimhen”.

Juventus-Osimhen, lo scetticismo dei tifosi bianconeri

La tesi di Adani, però, non sembra convincere né i tifosi della Juventus, né quelli del Napoli, club che detiene ancora il cartellino di Osimhen, oggi in prestito al Galatasaray. A molti supporter bianconeri non è piaciuta una frase di Adani: “Stupenda la frase sa come si vince lo scudetto… scudetti di Osimhen in carriera: uno”, scrive Niccolò su X. “Siamo finiti a doverci far spiegare come si vince da un ex giocatore del Napoli, che finaccia”, aggiunge Itzme. Altri juventini, invece, dubitano che Giuntoli possa accontentare il Napoli. “Ma Osimhen vuole minimo 10 milioni l’anno e costa dai 75 milioni dai su: come lo prendiamo?”, domanda Cate. “Ma con quali soldi lo prendiamo?”, commenta ElFeliz. “La Juve prende Osimhen a 100 milioni con almeno 12 milioni di ingaggio netto all’anno? Follia”, la chiosa di Nicola.

Osimhen, Adani nel mirino dei tifosi del Napoli

Anche i tifosi del Napoli si ribellano alla profezia di Adani e ricordano all’opinionista che la clausola rescissoria presente nel contratto di Osimhen – del valore di 75-80 milioni di euro – ha validità solo per l’estero. “Possibilità zero, prezzo per Victor fissato, ma solo per l’estero! Juve, dimenticati Osimhen”. “Osimhen è momentaneamente parcheggiato in Turchia in attesa della giusta chiamata avendo già il prezzo fissato”, commenta Marco. “L’aspirazione di Osimhen è la Premier. Anche le pietre lo sanno”, scrive Emilio. “Osimhen ha una clausola non valida per l’Italia quindi zero possibilità per la Juve”, ricorda infine Giuseppe.