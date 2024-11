Juve, Douglas Luiz per Zirkzee: scambio con lo United in arrivo? Giuntoli, intanto, incassa il sì di Skriniar

Il centrocampista brasiliano potrebbe essere la carta per convincere i Red Devils sull'attaccante ex Bologna. Per la difesa, la Vecchia Signora avrebbe già il sì di Skriniar

Tra i protagonisti della passata sessione del calciomercato. Sicuramente tra i più pagati. Certamente tra i flop più clamorosi dopo la prima metà di stagione. Douglas Luiz e Joshua Zirkzee hanno tutte queste cose in comune e, presto, potrebbero incrociare i propri destini. L’indiscrezione rimbalzata nelle ultime ore parla, infatti, di un possibile scambio tra Manchester United e Juventus che coinvolgerebbe i due talenti “appannati” dalle rispettive nuove avventure. E per sistemare la retroguardia orfana di Bremer e Cabal, Giuntoli sembra già avere in mano l’ok di Milan Skriniar.

Douglas Luiz-Zirkzee, destino incrociato

Uno è costato 50 milioni di euro (contropartite tecniche incluse), l’altro poco più di 40. Entrambe sono al momento due clamorosi flop. Stiamo parlando di Douglas Luiz e di Josha Zirkzee, approdati in pompa magna questa estate rispettivamente alla Juventus e allo United, ma già bocciati e dati per possibili partenti già a gennaio. Un allineamento di circostanze che ha fatto alzare le antenne ai direttori sportivi della Vecchia Signora e dei Red Devils per un possibile incrocio di mercato che possa accontentare tutti.

Ancora nulla di concreto

L’ex Bologna alla corte del proprio mentore, Thiago Motta, e il brasiliano ex Aston Villa di nuovo in Premier League al servizio del neo tecnico dei rossi di Manchester, Rúben Amorim. Una prospettiva che potrebbe, realmente, venire in soccorso dei due giocatori e, al contempo, aiutare le società a evitare un svalutazione eccessiva dei rispettivi importanti investimenti estivi. C’è, però, da sottolineare, come al momento il possibile scambio sembra ancora rientrare alla definizione di mera suggestione di mercato. L’unica certezza è l’impatto prossimo allo zero di Douglas Luiz con la Juve e di Zirkzee allo United impone un’inversione di marcia.

Skriniar avrebbe già detto sì

Già più concrete, invece, appaiono le possibilità di vedere approdare sotto la Mole a inizio 2025 l’ex Inter, Milan Skriniar, non più titolare a Parigi e pronto a salutare il PSG per tornare in Serie A. A conferma di una trattativa possibile, le ultime notizie che rimbalzano dalla Francia, con Footmercato che parla di una Juventus “destinazione più probabile” e con cui lo slovacco classe 1995 avrebbe ha un accordo verbale. Giuntoli, insomma, avrebbe in mano già l’ok del giocatore. Resterebbe, così, da convincere “solo” il Paris, con cui le trattative sarebbero già state avviate, seppur permanga ancora una distanza tra richiesta e offerta.