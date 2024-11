Aston Villa-Juventus 0-2 in Youth League, i baby bianconeri ai sedicesimi: Biliboc show e Magnanelli sorride

In attesa dei big arrivano buone notizie dalla Primavera della Juventus. I ragazzi di Magnanelli battono l'Aston Villa e si qualificano con un turno d'anticipo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

In attesa che scendano in campo i grandi, i giovani della Juventus battono l’Aston Villa centrando la qualificazione ai sedicesimi di finale di Youth League. La squadra di Pippo Magnanelli si impone per 2-0 sui Villans, guadagnando così con un turno d’anticipo uno dei 22 posti che conducono alla fase successiva della manifestazione. Non arrivano buone notizie, invece, da Bologna dove i rossoblù si sono fatti fermare in casa dal Lille venendo eliminati dal torneo.

Biliboc fa volare la Juve ai sedicesimi

Inter e Atalanta erano già lì ad attenderla: ora si è aggiunta anche la Juventus tra le qualificate ai sedicesimi di Youth League. I bianconeri hanno vinto per 2-0 sul campo dell’Aston Villa, con la doppietta di Lorenzo Biliboc. Occhio a questo giovane e interessante esterno romeno, già a bersaglio nello scorso weekend con la Sampdoria. Non è finita qui, comunque, per la Vecchia Signora formato baby che l’11 dicembre affronterà il Manchester City nel tentativo di entrare tra le prime 6 e garantirsi un sorteggio più morbido.

Beffa per il Bologna: pari a Lille ed eliminazione

Nulla da fare, invece, per il Bologna che impatta 2-2 in casa con il Lille e dice così addio alla competizione. In realtà i ragazzi di Claudio Rivalta sono stati protagonisti di una buona prova, tuttavia non è bastato per restare in vita all’interno dello spietato torneo. I francesi si erano portati in vantaggio con Lachab: immediato il pari emiliano con Gattor e rimonta successivamente completata ad inizio ripresa da Castaldo. Una manciata di minuti dopo, quindi, la grande beffa di Crespellano. L’ultima gara del Bologna con il Benfica sarà del tutto ininfluente.

Il Sassuolo cade col Betis: ritorno complicato

Chiudiamo il discorso Primavera col Sassuolo che nella sfida d’andata dei playoff del tabellone campioni nazionali cade sul campo del Betis. I neroverdi, primi in classifica in campionato, perdono per 3-1 con gli spagnoli che falliscono anche due calci di rigore che avrebbero potuto rendere ancor più drammatico il passivo. La rete di Daldum nella ripresa rende la gara di ritorno meno da mission impossibile ma certo agli emiliani servirà una grande impresa l’11 dicembre all’Enzo Ricci.