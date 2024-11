Aston Villa-Juventus, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

I bianconeri in piena emergenza fanno visita all'Aston Villa in crisi di Emery: Motta lancia Weah al centro dell'attacco per provare a vincere

La Juventus fa visita all’Aston Villa in occasione della quinta giornata di Champions League. Thiago Motta ha bisogno di vincere per rilanciarsi in classifica dopo le ultime due uscite avare di soddisfazioni.

Champions: Aston Villa-Juventus, quando si gioca e a che ora

Aston Villa e Juventus si affronteranno stasera, mercoledì 27 novembre, alle 21:00, al Villa Park di Birmingham. La classifica della Champions League vede la squadra allenata da Unai Emery a quota 9 punti, mentre i bianconeri, che nelle ultime due giornate hanno racimolato un solo punticino, inseguono a 7.

Thiago Motta deve provare a conquistare l’intera posta in palio: l’occasione è propizia, visto che i padroni di casa non vincono da più di un mese, ovvero dal 2-0 rifilato al Bologna in Europa. Da quel momento quattro sconfitte e due pareggi tra le varie competizioni. Ricordiamo che la Juve affronterà poi il Manchester City in crisi nera di Guardiola allo Stadium per poi chiudere con Brugge in trasferta e Benfica in casa.

Ricapitoliamo le informazioni utili per la sfida tra Aston Villa e Juventus:

Partita: Aston Villa-Juventus

Aston Villa-Juventus Dove: Villa Park, Birmingham

Villa Park, Birmingham Quando: mercoledì 27 novembre 2024

mercoledì 27 novembre 2024 Orario: 21:00

21:00 Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Aston Villa-Juventus in diretta TV e streaming

La partitissima tra Villans e bianconeri sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video questa sera, con ‘kick-off’ in programma alle 21:00. L’app può essere scaricata gratuitamente su pc, smartphone o tablet, ma anche su vari tipi di televisori, collegandoli a console come PlayStation o Xbox One, o tramite dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick.

Per non perdersi neppure un istante del match che andrà in scena nella città inglese di Birmingham sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio.

Le probabili formazioni

Qui Juventus. Continua l’emergenza in casa Juve, con Thiago Motta che ha perso pure McKennie. Davanti a Di Gregorio dovrebbero partire dal primo minuto Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. In mediana spazio a Locatelli e Thuram; Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz sulla trequarti a sostegno di Weah, che avrà il compito di non far rimpiangere Vlahovic.

Qui Aston Villa. Anche Emery col 4-2-3-1: il pericolo numero uno è rappresentato dal terminale offensivo Watkins, che ha segnato sei gol nelle 12 presenze fin qui accumulate in Premier League. Alle sue spalle la linea di trequartisti composta da Bailey, Rogers e Ramsey.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. Allenatore: Unai Emery

Martinez; Konsa, Diego Carlos, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins. Allenatore: Unai Emery Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. Allenatore: Thiago Motta

L’arbitro del match

A dirigere l’incontro tra il club inglese e la Juventus sarà l’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Barbero e Nevado; quarto uomo Martinez Munuera. Al Var e Avar la coppia formata da Hernandez e Cuadra.