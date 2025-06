Mondiale per club, Real Madrid-Juventus: formazioni, orario, dove vederla in tv e in streaming

Real Madrid e Juventus si sfidano negli ottavi: le probabili formazioni e dove vederla in TV. Mbappé recuperato, Kolo Muani titolare per Tudor

La sfida tra due giganti d’Europa è tra i bocconi più ghiotti della fase a eliminazione diretta: domani sera c’è il match tra Juventus e Real Madrid, alle 21:00 italiane a Miami. I bianconeri, guidati da Igor Tudor, affrontano un Real Madrid ambizioso, allenato dal neo tecnico Xabi Alonso che non intende mancare l’obiettivo di entrare tra le migliori otto squadre del torneo. Le probabili formazioni e la copertura tv.

Dove vedere Real Madrid-Juventus in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 e in diretta su DAZN. Chi preferisce lo streaming potrà guardare la partita attraverso le app di DAZN, Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Juventus

Il tecnico del Real valuta i ritorni degli assenti per l’ottavo di finale e, dall’infermeria, arrivano buone notizie: Kylian Mbappé ha recuperato dopo la gastroenterite che lo aveva messo fuori causa nei giorni scorsi, mentre Antonio Rüdiger, uscito acciaccato nella precedente sfida, è tornato a disposizione. Marco Asensio, squalificato nella gara precedente, sarà di nuovo convocabile. Rientra anche Eder Militao, che potrebbe accumulare minuti nella ripresa.

Per la Juventus, invece, Kolo Muani e Yildiz dal primo minuto, ballottaggio in mediana e pochi cambi per Tudor. La Juventus deve fare i conti con l’assenza di Savona, fin qui sempre titolare. Al suo posto è pronto Gatti, mentre in mezzo al campo resta aperto il ballottaggio tra McKennie e Locatelli. Recuperati Conceiçao e Yildiz, entrambi partiranno dal primo minuto così come Kolo Muani, che guiderà l’attacco.

Real Madrid (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.

Real Madrid avanti nei precedenti con la Juventus

Ad ora il bilancio resta favorevole ai blancos nei confronti diretti con i bianconeri. Anche in Spagna la sfida è vissuta con grande attesa e rievoca antiche rivalità. Intanto, il Real Madrid ha un vantaggio nei precedenti ufficiali: su 21 confronti con la Juventus, i blancos hanno vinto 10 volte, mentre i bianconeri si sono imposti in 9 occasioni.

Real Madrid-Juventus: l’arbitro della gara

A dirigere la sfida in programma domani a all’Hard Rock Stadium di Miami tra Real Madrid-Juventus sarà Marciniak.

