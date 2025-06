Juventus, Locatelli spiega perché Tudor è un'altra cosa rispetto a Motta: con il Wydad tanti cambi in formazione

Il capitano dà fiducia all'attuale tecnico e spiega cosa ha guadagnato Madama nel cambio guardia con l'addio di Thiago Motta. Domani si torna in campo

“Tudor conosce il Dna bianconero”. Esordisce così, Manuel Locatelli, alla vigilia della sfida contro il Wydad Casablanca al Mondiale per club. Il centrocampista ha elogiato il tecnico croato, per la sua capacità di trasmettere spirito e identità alla squadra, e ha di fatto ‘bollato’ l’ex Thiago Motta con cui ha avuto più di qualche problema durante la stagione. Non solo, Locatelli ha anche spiegato le differenze tra i due tecnici e come Tudor sia riuscito a rivoluzionare sin da subito la Juventus.

Locatelli sostiene Tudor e cancella Thiago Motta

Locatelli, ai microfoni di DAZN, ha raccontato l’impatto che Tudor ha avuto con la Juventus e ha lanciato di conseguenza una frecciatina all’ex Thiago Motta: “Conosce la Juve, conosce il Dna bianconero, sa come parlarci e sa come trasmettere le sue idee”.

Locatelli ha poi aggiunto ed evidenziato i progressi fatti dalla squadra, sottolineando la crescita collettiva: “L’atteggiamento che ha portato da quando è arrivato è una cosa che ci serviva. Siamo più gruppo, questa crescita è arrivata nelle difficoltà, ma è anche fisiologica perché siamo una squadra giovane”. Non sono mancati momenti complicati, ma “lì ci siamo uniti”.

Un pensiero per Gattuso: “Il mister giusto al momento giusto”

Durante l’intervista, Locatelli ha poi anche speso parole per il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, Rino Gattuso, con cui ha già lavorato ai tempi del Milan: “Ci siamo sentiti, mi ha già allenato. Credo che sia il mister giusto al momento giusto, al di là delle scelte che farà, e l’allenatore che può portarci un po’ più di entusiasmo e un po’ più di energia per cercare di arrivare al Mondiale”.

Mondiale per club, Juventus: sfida chiave col Wydad Casablanca

Dopo il netto 5-0 rifilato all’Al Ain nella gara d’esordio, la Juventus ha ora l’opportunità di staccare il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club con un turno d’anticipo. L’impegno contro il Wydad Casablanca, battuto dal Manchester City per 2-0, si giocherà al Lincoln Financial Field di Philadelphia.

Per la sfida, Igor Tudor sta valutando diverse opzioni tra turnover e gestione dei giocatori diffidati, senza perdere di vista l’equilibrio dell’undici titolare.

Difesa: Gatti verso il ritorno. Weah e Costa sugli esterni

Come schiererà dunque Tudor la Juventus nella seconda gara del girone al Mondiale per club? In retroguardia potrebbe esserci spazio per Federico Gatti, entrato a gara in corso contro l’Al-Ain ma ora pienamente recuperato. Con Kalulu, Kelly e Savona che hanno comunque ben figurato, il tecnico croato potrebbe scegliere di far rifiatare uno dei giovani, in particolare il classe 2003, per inserire il numero 4.

Sulle fasce si prevede qualche novità: Cambiaso, che è diffidato, potrebbe lasciare spazio a Timothy Weah sulla sinistra, mentre a destra è probabile la conferma di Alberto Costa, protagonista assoluto all’esordio con due assist. Come alternativa, resta in considerazione Nico Gonzalez, ancora a secco di minuti nel torneo.

Centrocampo: rientro per Locatelli, spazio a Koopmeiners?

Tenuto a riposo per precauzione nella prima gara, Locatelli è pronto a riprendersi il suo posto in mediana. McKennie, infatti, è diffidato e Tudor potrebbe voler evitare rischi in vista del confronto con il City.

Anche Francisco Conceicao potrebbe essere risparmiato dopo il cartellino giallo rimediato con l’Al-Ain, nonostante la sua brillante doppietta. In questa ottica, salgono le quotazioni di Teun Koopmeiners per una maglia da titolare.

Attacco: Vlahovic in pole

Randal Kolo Muani ha brillato con una doppietta all’esordio, ma per la gara contro i marocchini potrebbe esserci spazio per Dusan Vlahovic dal primo minuto. Il serbo ha giocato soltanto uno spezzone nella gara inaugurale e punta ora a lasciare il segno, guidando l’attacco bianconero in una sfida determinante per il prosieguo del torneo.

La probabile formazione contro il Wydad Casablanca

Nella sfida di domani alle 18:00 i bianconeri potrebbero quindi scendere in campo con il 3-4-2-1 al Mondiale per club:

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Weah; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.