Al Ain-Juventus, moviola: l’arbitro donna strizza l’occhio ai bianconeri sui casi da Var

La prova dell’arbitro Tori Penso a Washington nella gara del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto Usa ha ammonito 5 giocatori

Mary Victoria Hancock detta Tori – la scelta per Al Ain – Juventus al Mondiale per club – è sposata con l’arbitro connazionale Chris Penso, da cui ha preso il cognome ed ha avuto tre figli. Nel 2020 è diventata amministratore delegato della National Intercollegiate Soccer Officials Association, un’associazione che mira a creare un migliore sistema di arbitraggio a tutti i livelli nel Paese. Nel settembre 2020, è diventata la prima donna ad arbitrare una partita MLS in oltre 20 anni. Nel 2021 è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA. Nel 2022 ha diretto cinque partite della Coppa del Mondo femminile FIFA U-20 in Costa Rica, tra cui una delle semifinali. In Arabia ha diretto la finale della Riyadh Season Cup tra Al Nassr e Al Hilal. Una gara tesissima in cui la Penso ha fatto arrabbiare prima Ronaldo e poi Brozovic. Cr7 l’ha invitata ad andar via con ampi gesti dopo essere stato ammonito mentre il play croato ha assunto un atteggiamento intimidatorio verso di lei dopo aver rimediato un cartellino giallo. Vediamo come se l’è cavata stanotte.

I precedenti delle due squadre

I bianconeri non avevano mai incontrato prima il club arabo.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dalle assistenti Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, l’arbitroTori Penso ha ammonito 5 giocatori: McKennie (J), Cambiaso (J), Conceicao (J), Gatti (J), Traore (A)

Al Ain-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo soli 5′ il primo giallo: è per McKennie per un’entrata ruvida ed in ritardo. Al 16′ ammonito anche Cambiaso che stende Traore prima dell’ingresso in area di rigore. Sul 2-0 della Juve di Conceicao c’è un lungo check del Var per un possibile fallo di mano precedente di Alberto Costa. Il tocco non è punibile, gol convalidato. Al 49′ qualche dubbio sul quarto gol firmato Kolo Muani ma è regolare la posizione di partenza del centravanti francese, la sala Var conferma.

Al 47′ l’Al Ain trova la rete sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma c’è un fuorigioco sulla sponda in area di rigore. Il Var conferma la decisione di campo. Al 60′ giallo anche per Conceicao per un’entrata in netto ritardo. All’82’ ammonito Gatti che ferma l’azione dell’Ai Ain, interrompendo una ripartenza potenzialmente molto pericolosa. Protestano i calciatori della squadra emiratina che chiedevano il vantaggio. Al 93′ giallo per Traore per una brutta entrata ai danni di Kalulu. Dopo 3′ di recupero arriva il fischio finale col successo bianconero per 5-0. Madama ora è prima per differenza reti dopo la gara del City che ha vinto 2-0.