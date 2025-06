Mondiale per club, terna tutta femminile per la Juve: chi è Tori Penso, l'arbitro dei record che fece infuriare Ronaldo e Brozovic

I bianconeri esordiranno a Washington nella notte di giovedì alle 3 italianr cotro l'Al Ain: arbitro e assistenti saranno tutte donne, i precedenti

Terna arbitrale tutta femminile per il primo match della Juventus al Mondiale per Club: la sfida contro l’Al Ain, in programma giovedi notte a Washington a partire dalle 3:00 (ora italiana), verrà infatti diretta dalla statunitense Tori Penso, coadiuvata dalle connazionali Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt.

La passione di Tori Penso

Mary Victoria Hancock detta Tori, è sposata con l’arbitro connazionale Chris Penso, da cui ha preso il cognome ed ha avuto tre figli. Aveva dieci anni quando sua madre le permise di giocare a calcio per la prima volta. Ma il rifiuto di concedere il permesso fino a quel momento era legato solo alla paura di infortuni. “Molto semplicemente, non voleva che avessi urti e lividi su tutte le gambe, ma ho visto i miei due fratelli calciare un pallone e tutto ciò che mi importava era fare lo stesso”, disse a Fifa la Penso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“I miei fratelli hanno arbitrato nei campionati locali a Stuart, in Florida, dove sono nata e cresciuta”, ha spiegato. “Quando avevo 14 anni, ho detto a mia madre che mi sarebbe piaciuto iniziare a guadagnare un po’ di soldi per me stessa, e lei ha risposto: ‘Puoi farlo sui campi dove passi già così tanto tempo’. E così ho iniziato a fare riffing di partite per soldi, sia per ragazzi che per ragazze”.

Nel 1999 il successo ai Mondiali della nazionale femminile degli Stati Uniti la spinse sempre più verso il calcio: “Non c’erano arbitri donne a tempo pieno negli Stati Uniti, e quindi non la vedevo davvero come una carriera. Ho capito, però, che era più di un semplice lavoro temporaneo per me, e che forse mi avrebbe permesso di conoscere un po’ meglio il mio paese, e forse anche il mondo”.

La carriera della Penso

Nel 2020 è diventata amministratore delegato della National Intercollegiate Soccer Officials Association, un’associazione che mira a creare un migliore sistema di arbitraggio a tutti i livelli nel Paese. Nel settembre 2020, è diventata la prima donna ad arbitrare una partita MLS in oltre 20 anni. Nel 2021 è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA. Nel 2022 ha diretto cinque partite della Coppa del Mondo femminile FIFA U-20 in Costa Rica, tra cui una delle semifinali.

Il precedente con Ronaldo e Brozovic

La storia l’ha scrita anche in Arabia dirigendo la finale della Riyadh Season Cup tra Al Nassr e Al Hilal. Una gara tesissima in cui la Penso ha fatto arrabbiare prima Ronaldo e poi Brozovic. Cr7 l’ha invitata ad andar via con ampi gesti dopo essere stato ammonito mentre il play croato ha assunto un atteggiamento intimidatorio verso di lei dopo aver rimediato un cartellino giallo.