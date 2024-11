Bologna-Lilla, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Quinta giornata di Phase League: i felsinei, ancora a secco di vittorie nella competizione, ospitano i francesi allenati da Génésio

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Procede la quinta giornata della Phase League di Champions League 2024/25. Il Bologna ospita al Dall’Ara il Lille di Bruno Génésio. Situazione complicata per la squadra di Vincenzo Italiano, ancora a secco di vittorie nella competizione con un solo punto all’attivo. Di seguito, tutte le informazioni sul match, le probabili formazioni e dove poterla seguire in diretta tv e streaming.

Bologna-Lille, quando si gioca

La sfida tra Bologna e Lille si disputerà oggi, mercoledì 27 novembre, allo stadio Dall’Ara. Altra notte di Champions per i felsinei, che cercando riscatto dopo il beffardo ko nei minuti finali contro il Monaco. Sul fronte opposto, i francesi arrivano a questa sfida dopo l’1-1 contro la Juventus di Thiago Motta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le due squadre vivono momenti opposti nel girone unico della Phase League. Il Bologna, è ancora a secco di vittorie, non ha trovato la via del gol e ha raccolto un solo punto finora. Situazione più rosea per il Lille di Génésio, imbattuto da due mesi tra campionato e Champions, che si presenta al Dall’Ara con sette punti all’attivo e l’ambizione di rafforzare la propria posizione in classifica.

Partita: Bologna-Lille

Dove: Renato Dall’Ara, Bologna

Quando: mercoledì 27 novembre 2024

Orario: 21:00

Diretta Tv e streaming: Sky, Sky Go, NOW Tv

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Bologna-Lille in diretta tv e streaming

Il calcio d’inizio della sfida tra Bologna e Lille è fissato alle 21. Tutti coloro vorranno seguire la gara valida per la quinta giornata della Phase League di Champions League 2024/25, potranno farlo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Sono 185 le partite su 203 che saranno visibili in esclusiva su Sky. Le restanti 18 partite sono un’esclusiva di Amazon Prime Video. Per chi volesse sintonizzarsi in streaming, l’incontro sarà visibile con Sky Go e NOW Tv.

SEGUI IN DIRETTA TV E STREAMING LA CHAMPIONS SU SKY E NOW

Bologna-Lille, le probabili formazioni

Per la sfida contro il Lille, Vincenzo Italiano si affiderà al 4-2-3-1. In avanti, resta aperto il ballottaggio tra Dallinga e Castro, con uno dei due che sarà supportato dal tridente composto da Orsolini, Ndoye e Odgaard, con quest’ultimo in lotta per una maglia da titolare con Fabbian o Urbanski. In mediana agirà la coppia Freuler-Pobega, mentre in difesa, sulla corsia sinistra, sarà Lykogiannis a partire dal primo minuto. In porta torna Skorupski, recuperato dopo l’attacco febbrile.

Stesso modulo anche per Génésio, che punterà sui titolarissimi. In difesa, i centrali saranno Diakitè e Alexsandro, affiancati dai terzini Mandi e Gudmunsson. A centrocampo spazio alla coppia Bouaddi-André. Sulla trequarti, Zhegrova, Cabella e Bakker a supporto del centravanti David, già autore di quattro reti in questa edizione di Champions League.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Italiano. LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Gudmundsson, Diakitè, Alexsandro, Mandi; Bouaddi, André; Zhegrova, Cabella, Bakker; David. All. Génésio.

Bologna-Lille, l’arbitro del match

Gruppo di fischietti britannici per la sfida tra Bologna e Lille. A dirigere il match sarà l’arbitro Micheal Oliver, coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring. Quarto ufficiale sarà Kavanagh. Al VAR c’è Gillet, insieme allo scozzese Dallas.