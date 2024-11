Champions League: alla Juve Manzano, l'arbitro senza paura (primo a cacciare Messi), al Bologna Oliver, incubo di Buffon

Designati i fischietti per le squadre italiane impegnate domani e dopodomani: Sanchez al Milan, Pinheiro all'Inter e Lukjancukas per l'Atalanta

L’Uefa ha designato anche gli arbitri delle gare di mercoledì di Champions League, quando in campo ci saranno due squadre italiane ovvero la Juventus impegnata in trasferta con l’Aston Villa e il Bologna che ospita al Dall’Ara il Lilla.

Gil Manzano per Aston Villa-Juventus

A dirigere Aston Villa-Juventus sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Barbero e Nevado con Martínez Munuera IV uomo, Hernández al Var e Cuadra all’Avar.

Chi è Gil Manzano

Classe 1984 Jesús Gil Manzano ha debuttato nel massimo campionato spagnolo nel 2012 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa nel 2014. n carriera ha seguito 3 finali di diverse competizioni spagnole. Il fischietto spagnolo, a detta anche di ex colleghi, è considerato permaloso ma i numeri parlano per lui: ha debuttato in Liga a soli 28 anni e poco prima di compierne 30 è stato nominato internazionale, risultando il più giovane di sempre nel proprio Paese a raggiungere il traguardo.

Viene chiamato l’arbitro senza paura, fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d’oro, nella finale della Supercoppa Spagnola del 2021 vinta dall’Athletic e a concedere tre rigori contro il Real Madrid in una stessa partita, nel 2020 contro il Valencia. Oltre che un arbitro affermato, Manzano è anche un signor studente: è infatti laureato in Scienze Ambientali all’Università di Salamanca, ha ottenuto due master (uno sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e uno sulle risorse rinnovabili e l’ingegneria energetica) e sta proseguendo il percorso accademico alla facoltà di Psicologia.

I precedenti con la Juventus

Numerosi i precedenti di Manzano con le squadre italiane nelle coppe europee. Ha arbitrato anche l’Italia. Due anni fa diresse la semifinale europea di andata tra Milan e Inter. Due gli incroci con i bianconeri: nel 2020 il ko a Lione (1-0), nel 2021 il successo col Chelsea (1-0).

Oliver per Bologna-Lilla

Bologna-Lilla sarà invece diretta da Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Kavanagh IV uomo, Gillett al Var e lo scozzese Dallas all’Avar.

Chi è Michael Oliver

Da sei anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni, ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 33 gare in carriera (42 considerando anche i preliminari). Non ha precedenti con i rossoblù.

Gli arbitri delle gare di domani

Erano già noti gli arbitri delle tre italiane impegnate domani in Champions. Lo spagnolo José María Sánchez é l’arbitro scelto per Slovan Bratislava-Milan Bratislava (domani alle 18:45), partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Assistenti i connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Per Young Boys-Atalanta (a Berna, ore 21:00) sarà in campo il lituano Manfredas Lukjančukas (assistenti Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas). Inter-Lipsia (sempre alle 21:00) sarà arbitrata dal portoghese João Pinheiro (assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia).