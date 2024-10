Young Boys-Inter, moviola: Oliver sbaglia sempre qualcosa sui rigori, che abbaglio

La prova dell’arbitro a Berna in Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito 5 giocatori di cui 4 in soli tre minuti

Da sei anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver – la scelta per Young Boys-Inter di Champions League – è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni, ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. L’ultima sua direzione prima degli Europei è stata la semifinale di andata di Conference League tra Fiorentina e Brugge, a Euro2024 non ha demeritato ma come se l’è cavata ieri sera nella partita in cui ha raggiunto quota 33 in Champions League in carriera (42 considerando anche i preliminari?).

I precedenti di Oliver con l’Inter

Erano solamente due i precedenti con i nerazzurri, entrambi in trasferta. Il primo nella stagione 2022/2023, è la vittoria 2-0 sul Benfica, nell’andata dei quarti di finale. L’ultimo incontro, invece, è l’esordio in Champions League della passata stagione: 1-1 contro la Real Sociedad.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con Madley IV uomo, Attwell al Var e Bankes all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Hadjam (YB), Dumfries (I), Monteiro (YB), Imeri (YB), Males (YB), al 48′ Von Ballmos (YB) para rig. ad Arnautovic (I); ammonito S. Inzaghi (I). Recupero: 1′ – 5′.

Young Boys-Inter, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Dopo la mezzora si scatena l’arbitro con 4 gialli in tre minuti. Al 33′ Hadjam in ritardo su Dumfries, primo giallo del match. Al 36′ doppio giallo: Monteiro reagisce alla trattenuta di Dumfries, l’arbitro punisce entrambi. Subito dopo per una trattenuta su Frattesi ammonito anche Imeri. Al 44′ rischia il giallo anche Benito per una trattenuta netta ai danni di Arnautovic. Al 47′ Hadjam cintura Dumfries in area, per l’arbitro è rigore ma manca però sorprendentemente il secondo giallo per il terzino, che sarebbe stato espulso. Arnautovic però si fa ribattere il tiro dagli 11 metri.

Al 71′ vistosa trattenuta di Blum che non riesce a fermare Taremi, il quale serve poi Lautaro. Oliver lascia correre per il vantaggio ma poi si limita a sgridare il terzino, quando invece avrebbe dovuto ammonirlo. All’89’ duro intervento di Itten sulla caviglia di Barella. Ci sarebbe stato il cartellino giallo. 92′ il gol decisivo di Thuram e dopo 5′ di recupero Young Boys-Inter finisce 0-1.