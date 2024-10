Pagelle Young Boys-Inter 0-1: Arnautovic delude, ma Thuram c’è sempre. Preoccupa l’infortunio di Carlos Augusto

Il turnover di Inzaghi non funziona: prova da dimenticare dell’austriaco che fallisce un rigore, poi entra il francese e risolve la gara. Il terzino brasiliano fermato da un problema muscolare

Il turnover di Simone Inzaghi non funziona, ma i titolari dell’Inter riescono sempre a fare la differenza, anche in una manciata di minuti. Alla 3a giornata della Champions League l’Inter vince a Berna in casa dello Young Boys grazie a un guizzo di Thuram al 93’: delude Arnautovic che fallisce un rigore.

La chiave tattica

L’Inter prova ad attirare il pressing alto dello Young Boys, ma senza i suoi uomini di maggiore qualità – l’infortunato Calhanoglu, Bastoni, Dimarco, Lautaro e Thuram in panchina – fatica a costruire dal basso e soffre gli assalti degli svizzeri, che recuperano palla nella trequarti nerazzurri e poi fanno densità in area con i propri marcantoni. Nella ripresa Arnautovic fallisce un rigore guadagnato da Dumfries, poi entrano i titolari e sono loro a risolvere l’incontro: Lautaro libera Dimarco, che assiste Thuram per l’1-0 in pieno recupero.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6,5 – Non si aspettava un primo tempo movimentato, ma si fa trovare pronto. Nella ripresa lo salva il palo.

Non si aspettava un primo tempo movimentato, ma si fa trovare pronto. Nella ripresa lo salva il palo. Pavard 6,5 – Il più sicuro del pacchetto difensivo, sia in impostazione che nei recuperi: determinante una deviazione sotto rete ad anticipare Sommer (dal 31’ s.t. Bastoni sv ).

Il più sicuro del pacchetto difensivo, sia in impostazione che nei recuperi: determinante una deviazione sotto rete ad anticipare Sommer (dal 31’ s.t. ). De Vrij 6 – Nessun errore marchiano, ma sembra spaesato di fronte al movimento costante dei colossi dello Young Boys: la sua stazza è simile, ma gli svizzeri lo battono in velocità e dinamismo.

Nessun errore marchiano, ma sembra spaesato di fronte al movimento costante dei colossi dello Young Boys: la sua stazza è simile, ma gli svizzeri lo battono in velocità e dinamismo. Bisseck 5,5 – In difficoltà sui movimenti degli avanti elvetici come De Vrij, in affanno anche in costruzione: sulla sinistra è difficile impostare col destro. Si divora l’1-0 alla mezz’ora.

In difficoltà sui movimenti degli avanti elvetici come De Vrij, in affanno anche in costruzione: sulla sinistra è difficile impostare col destro. Si divora l’1-0 alla mezz’ora. Dumfries 6,5 – In difesa se la cava, pur soffrendo sulle incursioni di Hadjam e Monteiro. In avanti perde tanti palloni, ma conferma una condizione fisica scintillante. È lui a guadagnare il rigore del possibile 1-0.

In difesa se la cava, pur soffrendo sulle incursioni di Hadjam e Monteiro. In avanti perde tanti palloni, ma conferma una condizione fisica scintillante. È lui a guadagnare il rigore del possibile 1-0. Frattesi 6,5 – Il più presente dei tre centrocampisti: lo Young Boys in mezzo la mette sul ritmo e lui non si tira indietro. Cresce col passare dei minuti facendosi apprezzare nei recuperi e nelle transizioni.

Il più presente dei tre centrocampisti: lo Young Boys in mezzo la mette sul ritmo e lui non si tira indietro. Cresce col passare dei minuti facendosi apprezzare nei recuperi e nelle transizioni. Barella 6 – L’assenza di Calhanoglu lo spinge a correre di meno e giocare più di posizione: non è quello che ama, ma il leader nerazzurro prova a fare la differenza tentando di innescare gli esterni.

L’assenza di Calhanoglu lo spinge a correre di meno e giocare più di posizione: non è quello che ama, ma il leader nerazzurro prova a fare la differenza tentando di innescare gli esterni. Mkhitaryan 6 – A disagio per un po’ in mezzo ai giganti svizzeri, sale quando il ritmo si abbassa e può esercitare la sua sapienza tattica (dal 16’ s.t. Zielinski 5 – Inzaghi gli chiede il guizzo mancato al titolare, missione fallita: spara alle stelle la palla della vittoria al 90’).

A disagio per un po’ in mezzo ai giganti svizzeri, sale quando il ritmo si abbassa e può esercitare la sua sapienza tattica (dal 16’ s.t. Inzaghi gli chiede il guizzo mancato al titolare, missione fallita: spara alle stelle la palla della vittoria al 90’). Carlos Augusto 5,5 – Quando gli arriva la palla fa capire di avere una marcia in più rispetto al dirimpettaio Blum: i compagni, però, lo cercano poco. Esce per un infortunio muscolare che pare serio (dal 9’ s.t. Dimarco 6,5 – Il k.o. di Carlos Augusto interrompe la sua nostalgica serata svizzera, impiega un po’ per svegliarsi ma al momento giusto piazza il secondo assist stagionale).

Quando gli arriva la palla fa capire di avere una marcia in più rispetto al dirimpettaio Blum: i compagni, però, lo cercano poco. Esce per un infortunio muscolare che pare serio (dal 9’ s.t. Il k.o. di Carlos Augusto interrompe la sua nostalgica serata svizzera, impiega un po’ per svegliarsi ma al momento giusto piazza il secondo assist stagionale). Arnautovic 4 – Perde i duelli con i centrali avversari, non si spende in pressing, fallisce un rigore (dal 16’ s.t. Lautaro Martinez 6,5 – Galleggia sulla trequarti senza combinare granché, poi nel recupero libera Dimarco e innesca di tacco l’azione che decide la gara).

Perde i duelli con i centrali avversari, non si spende in pressing, fallisce un rigore (dal 16’ s.t. Galleggia sulla trequarti senza combinare granché, poi nel recupero libera Dimarco e innesca di tacco l’azione che decide la gara). Taremi 5,5 – Tra i due attaccanti è quello che si abbassa di più per cucire il gioco: uno splendido colpo di tacco smarca Bisseck. Nella ripresa ha un paio di buone occasioni: non incide (dal 31’ s.t. M. Thuram 7 – Se i gol si pesano quello del francese vale una tonnellata).

Top & Flop dello Young Boys

Von Ballmoos 7 – Serata da ricordare per il 29enne che stoppa Bisseck, para il rigore di Arnautovic, si oppone anche alla ribattuta di Dumfries e nel finale nega il 2-0 a Lautaro. Solo Thuram lo batte sotto misura.

– Serata da ricordare per il 29enne che stoppa Bisseck, para il rigore di Arnautovic, si oppone anche alla ribattuta di Dumfries e nel finale nega il 2-0 a Lautaro. Solo Thuram lo batte sotto misura. Monteiro 6,5 – Trequartista con fisico e buon talento, dà fastidio sia in pressing, sia quando punta verso Sommer: grande azione al 15’ della ripresa, lo ferma solo il palo.

– Trequartista con fisico e buon talento, dà fastidio sia in pressing, sia quando punta verso Sommer: grande azione al 15’ della ripresa, lo ferma solo il palo. Hadjam 6 – Il terzino algerino ha tecnica e coraggio per puntare l’uomo, dalla sua parte nascono i pericoli maggiori per l’Inter. Macchia la partita col fallo da rigore: Oliver lo grazia evitandogli il secondo giallo.

– Il terzino algerino ha tecnica e coraggio per puntare l’uomo, dalla sua parte nascono i pericoli maggiori per l’Inter. Macchia la partita col fallo da rigore: Oliver lo grazia evitandogli il secondo giallo. Ganvoula 5 – Macchinoso, non riesce ad approfittare del lavoro dei compagni.

Il tabellino di Young Boys-Inter

YOUNG BOYS-INTER 0-1

Young Boys (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum (dal 41’ s.t. Athekame), Lauper, Benito, Hadjam; Lakomy (dal 32’ s.t. Elia), Ugrinic; Virginius (dal 14’ s.t. Colley), Imeri (dal 14’ s.t. Males), Monteiro; Ganvoula (dal 41’ s.t. Itten). All. Magnin.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (dal 31’ s.t. Bastoni), De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (dal 16’ s.t. Zielinski), Carlos Augusto (dal 9’ s.t. Dimarco); Arnautovic (dal 16’ s.t. Lautaro Martinez), Taremi (dal 31’ s.t. M. Thuram). All. S. Inzaghi.

Arbitro: Oliver (GBR)

Marcatore: al 48’ s.t. Thuram (I)

Note: ammoniti Hadjam (Y), Monteiro (Y), Dumfries (I), Imeri (Y), Males (Y)