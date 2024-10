Arbitri: Guida per Inter-Juventus, Rocchi ferma Chiffi, Sacchi, Massa e Abisso

Pugno duro del designatore dopo l’ennesimo weekend horror della classe arbitrale, per Fiorentina-Roma c’è, Sozza per Napoli-Lecce Tremolada

Non sa più a quale santo (e a quale arbitro) affidarsi il designatore Rocchi dopo l’ennesimo weekend da incubo della classe arbitrale. Tutta o quasi da dimenticare l’ultima giornata in serie A con errori gravissimi o gravi anche nei big-match. Si affida all’esperienza di Guida, l’unico big rimasto o quasi, Rocchi per la partitissima di domenica a San Siro tra Inter e Juventus.

Rocchi ferma Chiffi e Sacchi

Lo stesso designatore, parlando ad Open Var, aveva riconosciuto che ci poteva stare il rosso a Douglas Luiz in Juventus-Lazio, inevitabile lo stop per Sacchi. Male anche Chiffi che in Milan-Udinese è stato ostaggio del Var: l’arbitro patavino è stato fermato così come Massa, male in Roma-Inter, e Abisso incerto in Empoli-Napoli con un rigore fischiato agli azzurri che ha fatto infuriare i locali. Bocciato anche Pairetto (male in Fiorentina-Milan di due settimane fa) mandato in B per Sassuolo-Modena

Per Inter-Juventus c’è Guida

Sarà dunque Guida a dirigere il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Non è la prima volta per il fischietto stabiese che nel novembre 2023 arbitrò a Milano il match che si chiuse sull’ 1-1 e che era in campo anche a Torino l’8 marzo 2020 nel 2-0 della Juve all’Inter giocato a porte chiuse prima che, dal giorno dopo, si chiudesse tutto per il Covid. Al Var ci sarà Mazzoleni, all’Avar Fabbri.

Rocchi costretto a ripescare i bocciati della settimana scorsa

Il designatore è stato “costretto” a richiamare anche molti degli arbitri fermati la settimana scorsa, come Feliciani (male in Napoli-Como) che arbitrerà Atalanta-Verona, La Penna (male in Monza-Roma) che dirigerà Parma-Empoli. Resta invece ancora ai box Maresca, in attesa che si chiarisca la vicenda relativa alle minacce di morte che avrebbe fatto in campo in Kuwait a un giocatore.

Tremolada per Napoli-Lecce

Nonostante sia primo in classifica il Napoli continua ad avere arbitri giovani o non di prima fascia: contro il Lecce domenica fischierà Tremolada che già aveva fatto male al Maradona in Napoli-Parma. Per Bologna-Milan invece c’è Mariani mentre viene riproposto in una gara importante Sozza, scelto per Fiorentina-Roma. Chiudono il quadro Manganiello per Udinese-Cagliari, Ayroldi per Torino-Como, Piccinini per Lazio-Genoa e Rapuano per Monza-Venezia.