Arbitri ora basta: dopo gli errori di Chiffi e Sacchi esplode l’ira dei tifosi sul web

Bufera social per tutti i casi da moviola non interpretati correttamente in Milan-Udinese e Juventus-Lazio. I direttori di gara sono sotto accusa

Rosso errato, rigori negati, gol annullati, falli da espulsione ignorati, Var che vede e non vede. Le prove di Daniele Chiffi, nella gara Milan-Udinese, e di Sacchi, in Juventus-Lazio, sono da horror. Dal rosso diretto di Reijnders, giunto sul punteggio di 1-0 per i rossoneri che ha scatenato l’ira dei tifosi e di Paulo Fonseca, alla clamorosa mancata espulsione di Douglas Luiz per un pugno non visto su Patric, nel big match serale del sabato. Sui social da ieri sera si è scatenata una bufera infinita dopo tutti questi casi clamorosi ma a lamentarsi non sono solo i fan dei club direttamente interessati: l’indignazione e la sfiducia verso la classe arbitrale è globale.

I laziali sono furiosi per il pugno di Douglas Luiz a Patric

I tifosi della laziali scatenano una polemica dopo il mancato rosso a Douglas Luiz per un pugno, non visto dal VAR, a Patric in Juventus-Lazio: “Lo scandalo dei due mancati rossi a Douglas Luiz, del VAR che fa finta di niente e di DAZN che inventa nuove regole per uno sport mai visto: il calcio-boxe”.

E ancora: “Siamo davvero ai confini della realtà: prima (sullo 0-0) il pugno da dietro sferrato dal brasiliano a Patric e ignorato dal VAR; poi l’entrata a tacchetti spianati sempre di Douglas Luiz su Rovella punita col giallo invece che col rosso”.

C’è chi scrive: “Guardano i millimetri di qualsiasi cosa, ma i ganci in faccia no”. E poi: “Douglas Luiz: prima un pugno a Patric, poi questo intervento su Rovella. Risultato? Un cartellino giallo”.

Non si placano le polemiche: “Chi è contro il CHALLENGE per il VAR non vuole bene al calcio. Errore gravissimo, gara falsata, Douglas Luiz andava espulso. Qui ci vuole la prova TV, ma ormai il danno è fatto. Ma senza Challenge accadrà a tutte le squadre, la mia è battaglia di CIVILTÀ”.

E infine: “A mio figlio che fa scuola calcio spiegherò come Douglas Luiz, dopo aver tirato un cazzotto a Patric, farà un intervento a martello su Rovella e terminerà la partita con un giallo”.

I tifosi rossoneri bocciano Chiffi in Milan-Udinese

Nonostante la vittoria del Milan per 1-0 sull’Udinese, i tifosi rossoneri bocciano tutte le scelte arbitrali di Chiffi e il VAR: “Per aver dato una giustissima espulsione al Milan questo signore qui è stato “costretto” a negare un rigore nettissimo e ad annullare gol regolarissimo all’Udinese! Questa è la sudditanza degli arbitri italiani!”

C’è chi scrive: “Una cosa è certa. L’intervento VAR che annulla il pareggio in Milan Udinese non è la correzione di un grave ed evidente errore. In Europa o in Premier sarebbe stato gol”. E ancora: “Aveva ragione Mourinho…Chiffi è semplicemente SCARSO e appecorato! Il calcio lo state uccidendo voi!”

Non si placano le polemiche: “Si parlerà di Milan sfavorito, di Milan favorito, di arbitraggio scandaloso pro o contro i rossoneri. Ognuno farà il gioco delle parti, come sempre, io mi sento di dire che la prestazione di Chiffi è assolutamente degna di radiazione, imbarazzante”.

C’è chi aggiunge: “Più forti dell’ingiustizia, come diceva sempre il nostro Presidente. Mai come stavolta bisogna evidenziarlo. Chiffi pessimo. Milan che ha giocato da squadra vera, sapendo usare fioretto e spada. Nella sofferenza si forgia la virtù. Una vittoria che dà gioia al cuore”.

E infine: “La Gioconda del signor Chiffi. Milan Udinese è già al Louvre di Parigi come capolavoro di direzione chirurgica e criminale dell’arbitro. Per il Milan 3 falli totali di cui 2 gialli e 1 rosso (record mondiale). Ben 14 i falli dei friulani di cui solo 3 gialli. Ma il Milan ha rubato”.

I tifosi rossoneri protestano per l’espulsione di Reijnders

L’espulsione di Reijders ha aperto una bufera di proteste: “Il piedino di quello dell’Udinese è aldilà della linea. Stop. È fuorigioco. E non è una una decisione a discrezione dell’arbitro. L’unica decisione, in malafede, di Chiffi è stata l’espulsione di Reijnders. Adesso potete urlare e spappolarvi i fegati”.

C’è chi scrive: “Sull’espulsione di Reijnders, ognuno può avere la propria opinione e non esiste una verità assoluta. Capisco la teoria pro-rosso. Ma per me il fatto che l’olandese abbia fatto di tutto per evitare il contatto dovrebbe essere derimente”. E ancora: “L’attaccante allarga il braccio, Tijjani Reijnders rallenta per cambiare direzione. Non è giusta, a mio avviso, l’espulsione”.

C’è chi aggiunge: “Il Milan vince meritatamente contro l’Udinese nonostante l’espulsione ingiusta di Reijnders e decine di falli contro. Vittoria di gruppo dopo le parole di Fonseca, con la squadra che reagisce e prima segna con Chukwu e poi tiene botta (mangiandosi anche il 2-0 con Abraham)”.

Non si placano le polemiche sul web: “Fantastica espulsione di Reijnders …arbitri sempre meglio… Lovric cambia direzione per farsi toccare anche minimamente e naturalmente Chiffi e company ci cascano…”

E infine: “Espulsione di Reijnders scandalosa, semplicemente SCANDALOSA! Lovric si sgambetto da solo, senza contatto, e Chiffi manco chiamato all’OFR! SCHIFO!!!!”