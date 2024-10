Open Var, Rocchi fa chiarezza sui casi Milan-Udinese e Douglas Luiz e spiazza tutti

Tanti episodi controversi in A: la risposta del designatore alle proteste della Lazio per il mancato rosso al brasiliano della Juventus

Milan-Udinese e la mancata espulsione di Douglas Luiz in Juve-Lazio che ha fatto infuriare i biancoceleste sono i casi più controversi analizzati da Rocchi a Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn.

Juve-Lazio, Douglas Luiz andava espulso? Il caso

Nel finale della partita tra Juventus e Lazio, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0, gli ospiti hanno protestato per il mancato intervento di arbitro e Var sul colpo che Douglas Luiz ha rifilato a Patric.

Nel post partita il ds biancoceleste Fabiani è stato durissimo: “Poco prima del gol Douglas Luiz dà un pugno a Patric e il Var non è intervenuto, così come non è intervenuto quando lo stesso calciatore è entrato con il piede a martello su Rovella. Quindi il Var è cosa serve? A volte sembra andare a senso unico”. A Dazn il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha analizzato l’episodio, spiazzando tutti.

Douglas Luiz, proteste Lazio: l’analisi di Rocchi

In sala Var si analizza lo scontro di gioco tra il brasiliano della Juventus e il difensore della Lazio. E la revisione si chiude in fretta: “No poca roba, niente”. Tocca quindi a Rocchi far chiarezza sull’episodio, non ritenuto un chiaro errore del Var.

Riferendosi all’intervento di Douglas Luiz dice che “sicuramente non è fortuito e certi comportamenti non ci piacciono”, poi, però, specifica: “Se fosse stato espulso in campo, nessuno avrebbe detto niente. Il Var si concentra sull’intensità del colpo e questo non è un colpo così chiaro, è più una mezza spinta. Dunque, il Var non è intervenuto perché non è stato trovato nulla di importante”.

Milan-Udinese sotto la lente: tutti gli episodi dubbi

Si passa poi al match di San Siro, vinto di misura dai rossoneri che erano rimasti in dieci dal 29′ per l’espulsione di Reijnders. Giusta la decisione, secondo Rocchi. “Approviamo la decisione del campo, la decisione è stata ottima. Non si discute sul rocco in quanto i parametri sul DOGSO sono indiscutibili, ma sulla possibilità del fallo. In questo caso il contatto è chiaro: Lovric è in anticipo e c’è l’incrocio delle gambe”.

Sul gol dell’1-1 annullato a Kabasele in zona Cesarini: “Ekkelenkamp è in fuorigioco di pochissimo, ma partecipa all’azione. L’arbitro si reca al monitor per valutare se l’impatto sia reale o meno. Lo è, pertanto il protocollo è stato rispettato”.