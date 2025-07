Juventus, tifosi contro Tudor: nel mirino i cambi di Yildiz e Conceicao, deludono Nico Gonzalez e Koopmeiners

Le sostituzioni fatte nella ripresa contro il Real Madrid non convincono il popolo bianconero, che accusano il tecnico: il turco ed il portoghese, sebbene stanchi, non andavano tolti

Ci sta perdere 1-0 in partita secca contro il Real Madrid, ci sta giocare una partita di orgoglio, con tanti rischi ma anche con molte occasioni, fino all’ultimo minuto. La Juventus torna a casa, ma di sicuro la figuraccia con il Manchester City è stata archiviata.

Juventus fuori, Tudor sotto accusa

La qualità delle due rose è sotto gli occhi di tutti, e la bilancia non pende certo in favore dei bianconeri rispetto al Real Madrid: eppure, visto il divario di forze in campo, ci si aspetta almeno che non si faciliti il compito agli avversari. E invece, almeno stando a gran parte dei tifosi della Juventus, in particolare il tecnico Igor Tudor non avrebbe azzeccato tutti i cambi. Il riferimento va soprattutto alle sostituzioni di Conceicao con Nico Gonzalez (14′ della ripresa) e Yildiz con Koopmeiners (26′ della ripresa).

Nico Gonzalez e Koopmeiners, ennesima delusione

I due subentrati hanno deluso, come ormai accade da tempo: segno che esiste un dislivello palese tra titolari e riserve della Juventus, ma segno anche che forse le due sostituzioni, anche in previsione di un eventuale tempo supplementare, sono state probabilmente intempestive. Perché Yildiz aveva brillato nel primo tempo, salvo poi appannarsi nella ripresa anche a causa di un rallentamento globale della squadra; Conceicao era elettrico come al solito, ed anche al netto di pericoli apportati ha sempre dato un buon contributo alla fase di non possesso.

Juve, tifosi inviperiti

Nico Gonzalez si è fatto notare soltanto per un sinistro a lato su appoggio di Kolo Muani, Koopmeiners nemmeno per quello: e tanto è bastato perché sul web si scatenasse la rabbia dei tifosi, che se la prendono con il tecnico croato. Come Fabio: “Stavamo reggendo, giocando quasi alla pari. Si stava creando, confusamente ma si provava. Poi fai entrare Koop e Nico al posto dei migliori che hai e scende il buio totale. Hai dei seri problemi, oppure non vedevi l’ora di tornare a casa in vacanza. Poveri noi tifosi che ancora ci illudiamo”. Antonio la vede allo stesso modo: “Oltre ai giocatori, ci vuole anche un allenatore, Tudor fuori di testa e basta Kostic, Nico, Koop”.

Tifosi compatti: Yildiz non si toglie

In tanti sono sulla stessa lunghezza d’onda, come Francesco: “Un allenatore che toglie Yildiz per mettere un bidone come Koopmeiners andrebbe esonerato seduta stante. E gli andrebbe ritirato anche il cartellino. Mezzi allenatori che trovano fortuna da noi”. Mentre Fabio rievoca il passato: “Credo che solo il cartonato Motta avrebbe potuto fare cambi peggiori di quelli di Tudor. Incredibile il senso di autodistruzione che aleggia ormai nella nostra società”. Marco rimane senza parole: “Alle cose strane mi avevate abituato molto in questi anni, ma vedere stasera con il risultato da recuperare togliere Yildiz per Koopmeiners penso le batta tutte”.

Juve ko, il web ne ha per tutti

Ma in generale la scarsa qualità della rosa è sotto accusa da parte dei tifosi come Gigi: “Koopmeiners, Kelly, Nico, Vlahovic e Kostic lasciateli negli Usa a cucinare gli hamburger”. Mentre Mauro non se ne capacita: “Cioè Conceicao e Yildiz, i migliori in campo, sostituiti da quei due così inutili di Koopmeiners e Gonzalez quando devi recuperare la partita è pura follia. Esoneratelo immediatamente che siamo ancora in tempo”. Fabrizio allarga il discorso: “Differenza di livello tecnico imbarazzante. Ma la partita è sempre stata aperta. Però se togli il migliore, anche se stanco, per quella pippa bionda, che sembra stanco anche quando dorme, allora proprio te le cerchi”.