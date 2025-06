Europei femminili al via: le speranze azzurre, il calendario, dove seguirli in tv

Mercoledì parte il torneo: le azzurre debuttano il 3 luglio contro il Belgio, poi le gare con Portogallo e Spagna. Tutto quello che c'è da sapere

Scatta il conto alla rovescia per la quattordicesima edizione dell’Europeo Femminile. Dopo l’edizione del 2022 in Inghilterra, il massimo torneo continentale si giocherà in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Sedici le nazionali in gara, otto le città ospitanti: Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, San Gallo, Lucerna, Thun e Sion. In programma 31 partite, con la finale fissata al St. Jakob-Park di Basilea. Ritmi serrati e qualità tecnica elevata: l’Italia Femminile prosegue la preparazione nel suo Team Base Camp di Weggis, nel Canton Lucerna.

Europeo Femminile: i gironi

Sono sedici le Nazionali al via, suddivise in quattro gironi. L’Italia è inserita in un gruppo particolarmente competitivo, con la Spagna testa di serie, Campione del Mondo e vincitrice della prima Nations League femminile, oltre a due formazioni in crescita come Portogallo e Belgio.

Girone A: Svizzera (Nazione ospitante), Norvegia, Islanda, Finlandia

Svizzera (Nazione ospitante), Norvegia, Islanda, Finlandia Girone B: Spagna, Portogallo, Belgio, Italia

Spagna, Portogallo, Belgio, Italia Girone C: Germania, Polonia, Danimarca, Svezia

Germania, Polonia, Danimarca, Svezia Girone D: Francia, Inghilterra (campionesse in carica), Galles, Paesi Bassi

La formula e il calendario delle Azzurre

Il torneo sarà supportato da VAR, goal-line technology, connected ball technology e fuorigioco semiautomatico. L’Italia debutterà giovedì 3 luglio alle 18 contro il Belgio allo “Stade de Tourbillon” di Sion, avversaria che nel 2022 eliminò le Azzurre grazie al gol decisivo di De Caigny nella terza gara del girone D, dopo la sconfitta con la Francia e il pari con l’Islanda. La seconda sfida sarà lunedì 7 luglio alle 21 a Ginevra contro il Portogallo allo “Stade de Genève”, mentre la chiusura del girone è fissata per venerdì 11 luglio alle 21 contro la Spagna. Quello con le Furie Rosse sarà il quinto confronto diretto negli ultimi tre anni: il bilancio è in equilibrio, con una vittoria a testa e due pareggi.

Prima giornata

Giovedì 3 luglio

Gruppo B: Belgio – Italia (18.00 – Sion)

Gruppo B: Spagna – Portogallo (21.00 – Berna)

Seconda giornata

Lunedì 7 luglio

Gruppo B: Spagna – Belgio (18.00 – Thun)

Gruppo B: Portogallo – Italia (21.00 – Ginevra)

Terza giornata

Venerdì 11 luglio

Gruppo B: Italia – Spagna (21.00 – Berna)

Gruppo B: Portogallo – Belgio (21.00 – Sion)

Come arriva l’Italia all’Europeo

L’Italia Femminile ha conquistato la qualificazione agli Europei grazie al buon percorso effettuato nel difficile Girone A1, chiuso al primo posto davanti a Olanda, Norvegia e Finlandia. Decisiva la vittoria del 16 luglio 2024 contro la Finlandia, un netto 4-0 che ha garantito alle Azzurre l’accesso diretto alla fase finale, evitando così i playoff.

Con Andrea Soncin in panchina, subentrato dopo la delusione del Mondiale 2023, la squadra ha mostrato una crescita costante. Sotto la sua gestione, l’Italia ha disputato 23 partite: 12 in Nations League, 6 nelle qualificazioni europee e 5 amichevoli, collezionando 10 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. In totale, 36 gol realizzati e 21 subiti, con 11 clean sheet che confermano la solidità difensiva, uno dei punti di forza della Nazionale. La percentuale di punti conquistati è del 53,62%.

Girelli: “Si respira grande energia”

La squadra di Andrea Soncin, al primo allenamento a porte aperte, è stata accolta con calore dai tifosi e dalla comunità locale. A parlare è stata l’attaccante Cristiana Girelli: “Non ci aspettavamo un’accoglienza così. È passato un mese dall’ultima partita ufficiale e ci mancava il contatto con i tifosi. Nello spogliatoio si respira grande energia, anche grazie al sostegno che stiamo ricevendo da quando siamo arrivate in Svizzera”.

Concetto condiviso anche dal portiere Laura Giuliani: “La leggerezza è fondamentale in questi giorni di preparazione. L’affetto di oggi ci ha aiutato a liberarci da qualche pensiero. Dobbiamo continuare a concentrarci sui nostri punti di forza”.

Ai microfoni di Rai Sport e della stampa locale è intervenuta anche la più giovane del gruppo, la 20enne centrocampista Eva Schatzer, al debutto nell’Europeo insieme ad altre dieci Azzurre: “Il pubblico ci ha dato una bella carica. Si respira già entusiasmo per l’Europeo, come dimostrano anche i biglietti venduti. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Europeo Femminile, dove seguire le gare in diretta tv

Per tutti i tifosi e appassionati, le gare principali del torneo saranno visibili in chiaro su Rai 2 e Rai Sport. Chi preferisce seguirle in streaming potrà farlo sull’app Raiplay.