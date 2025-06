Italia, le convocazioni di Soncin per l'Europeo: Giacinti esclusa, quando e contro chi giocheranno le azzurre

Undici i tagli del Ct rispetto alla lista iniziale: c'è anche qualche nome di spicco. Ecco chi difenderà i colori azzurri nella manifestazione continentale.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tutto pronto per gli Europei femminili di calcio, in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Tra le partecipanti c’è anche l’Italia con il Commissario Tecnico Andrea Soncin che ha diramato l’elenco delle 23 convocate per la manifestazione. Le azzurre sono state inserite nel Gruppo 2 con Spagna, Belgio e Portogallo. Lungo l’elenco delle escluse illustri, capitanato indubbiamente da Valentina Giacinti.

Gli 11 tagli di Soncin: 4 resteranno come riserve

Il momento dei tagli è sempre complicato per ogni selezionatore. Così è stato anche per Andrea Soncin, costretto a depennare undici calciatrici della lista delle 34 inizialmente convocate per l’imminente Europeo svizzero. Tra le escluse Astrid Gilardi, Valentina Bergamaschi, Martina Rosucci e Aurora Galli rimarranno in gruppo in qualità di riserve.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Definitiva è invece l’esclusione di Maria Luisa Filangeri, Beatrice Merlo, Flaminia Simonetti, Martina Tomaselli, Agnese Bonfantini, Valentina Giacinti e Margherita Monnecchi che non hanno evidentemente convinto appieno durante il ritiro di Coverciano.

Sono ancora possibili dei cambi: ecco in quali casi

La necessità di trattenere in gruppo qualche elemento in più è contemplata dal regolamento. Nel caso in cui ci dovesse essere qualche infortunio, il selezionatore potrebbe procedere alla sostituzione. I cambi alla lista sono possibili fino alla mezzanotte del giorno che precede il debutto nella competizione. Ricordiamo che è già stata esclusa per motivi fisici la milanista Angelica Soffia.

Chi ci sarà agli Europei

Ma dopo aver parlato degli esclusi bisogna capire ora chi farà parte del cammino della Nazionale azzurra alla rassegna continentale. Il girone per l’Italia non è semplice: nel Gruppo 2 ci sono infatti Spagna, Belgio e Portogallo per cui ci sarà bisogno di una rosa attrezzata ad ogni evenienza. Preziosi i recuperi di Cecilia Salvai in difesa e Giada Greggi in mezzo al campo.

Questa la lista completa delle convocate:

Portiere: 12 Rachele Baldi (Inter), 22 Francesca Durante (Fiorentina), 1 Laura Giuliani (Milan)

Difenditrici: 17 Lisa Boattin (Juventus), 3 Lucia Di Guglielmo (Roma), 19 Martina Lenzini (Juventus), 5 Elena Linari (Roma), 2 Elisabetta Oliviero (Lazio), 13 Julie Piga (Milan), 23 Cecilia Salvai (Juventus)

Centrocampiste: 18 Arianna Caruso (Bayern Monaco), 6 Manuela Giugliano (Roma), 16 Eleonora Goldoni (Lazio), 20 Giada Greggi (Roma), 4 Eva Schatzer (Juventus), 15 Annamaria Serturini (Inter), 8 Emma Severini (Fiorentina)

Attaccanti: 14 Chiara Beccari (Juventus), 11 Barbara Bonansea (Juventus), 21 Michela Cambiaghi (Juventus), 7 Sofia Cantore (Washington Spirit), 10 Cristiana Girelli (Juventus), 9 Martina Piemonte (Lazio)

* Aggiunte al gruppo: 27 Astrid Gilardi, 25 Valentina Bergamaschi, 26 Martina Rosucci, 24 Aurora Galli