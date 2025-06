Orsato sarà designatore ma arriva schiaffo Pistocchi: Spiegate pasticcio Var su rigore negato all'Inter

L'ex fischietto dovrebbe accettare la carica in C per un anno per poi sostituire Rocchi, il giornalista chiede chiarezza su un caso ancora aperto

Grandi manovre nel mondo arbitrale: si va verso il rinnovo dei quadri in vista della prossima stagione ma soprattutto si preannuncia il rientro alla grande di Daniele Orsato. Il Corriere dello sport ipotizza un passaggio come designatore di C per la prossima stagione prima che possa prendere il posto di Rocchi nella Can A-B tra due anni. L’attuale designatore della Lega Pro, Maurizio Ciampi, verrebbe spostato fra i vice di Rocchi in A. Con Orsato in C arriverebbero diversi vice, si fanno i nomi di Gava, Gennaro Borriello, ma anche dei suoi storici assistenti Carbone e Giallatini.

La bordata di Pistocchi

La notizia fornisce un assist a Maurizio Pistocchi per sparare a zero sull’Aia. L’ex moviolista di Mediaset attacca su X/twitter: “Invece di pensare alla conferma di Rocchi (ormai sicura, anche se molti club sono contrari ) e al suo eventuale sostituto tra un anno- Orsato – l’AIA dovrebbe chiarire il caso del dialogo tra il Var Di Paolo e l’Avar Piccinini in Inter-Roma in occasione della trattenuta di Ndicka su Bisseck, prima secretato da Rocchi, poi improvvisamente ricomparso un mese dopo, ma senza la voce di uno dei protagonisti, il forlivese Piccinini”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sotto accusa anche Maresca e Guida

Pistocchi prosegue: “Questo perché, se un errore arbitrale, come quello di un giocatore, va accettato, non ci possono essere dubbi sulla correttezza di chi gestisce il Sistema. La Procura Federale ha il dovere di indagare, ottenere che le venga fornito l’audio VAR relativo e farlo analizzare da un perito, per capire se sia stato eventualmente manomesso. A tutela di tutto il movimento arbitrale, che ha già perso parte della sua credibilità con il caso Maresca e Guida: non è eticamente accettabile che due arbitri che dichiarano di non voler arbitrare una squadra perché timorosi per la loro incolumità possano dirigere le partite degli avversari”

Lo sfogo dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni: “È successa la stessa cosa per il gol del Verona contro la Roma sempre con Ndicka. Si potrebbe avere anche quella registrazione?” e poi: “E basta… l’Inter ha goduto di arbitraggi favorevoli incredibili negli ultimi campionati. Il Napoli è stato in testa per 3/4 del campionato e gli sono stati negati almeno 5 rigori molto più clamorosi di questo. La mano destra di Bisseck trattiene il difensore della Roma” e anche: “Il motivo è semplice, l’errore contro l’Inter non fa scalpore e quindi polvere sotto il tappeto”

C’è chi scrive: “Il Marcio fa comodo a pochi..gli stessi che fanno sparire audio e li riportano fuori dopo un mese quando sono inutili. Audio e video in diretta stadio, poi vediamo che succede” e anche: “Per quanto riguarda gli audio var spariti, quello del derby col fallo di Pavlovic su Thurman ancora lo stiamo aspettando ma sono sicuro non lo ascolteremo mai. Poi tra Rocchi e Orsato non so chi mi faccia più ribrezzo” e ancora: “Ammettere di aver sbagliato non è un reat, è il non dirlo che ti fa poi venire dei sospetti vale per tutti i casi che sono stati così”.

Il web è scatenato: “Considerati gli interessi economici che ci sono in essere, La giustizia sportiva dovrebbe essere un organo esterno super partes che non si faccia influenzare da presidenti, direttori, dirigenti o Brand. Una giustizia che se bisogna azzerare il sistema, lo azzera” e poi: “Sistema marcio ai vertici. Non possono concedere più di tanto, perché il potere di decidere e quindi condizionare, lo vogliono mantenere ben saldo tra le mani. Rocchi e Orsato sono uguali, pilotavano la partita in modo scientifico, con la gestione dei cartellini e dei falli” e infine: “Purtroppo questa è una battaglia persa in partenza, abbiamo già visto come in Italia il migliore tra coloro che dirigono il calcio (lega-arbitri) non si schioda dalla sua sedia e nasconde tutta la polvere sotto un tappeto aureo”.