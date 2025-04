Inter-Roma, moviola: Fabbri sotto accusa per i rigori non visti, che polemica

La prova dell’arbitro Fabbri di Faenza a San Siro per il big match di serie A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Inter-Roma, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene tra le ultime uscite, il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, ma vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro.

I precedenti di Fabbri con Inter e Roma

Erano ben 17 gli incroci tra i giallorossi e il fischietto romagnolo, con un bilancio di 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte per i capitolini. Già 3 incontri in questa stagione, con la vittoria 1-0 sul Torino, il pareggio 1-1 con il Milan a San Siro e un altro 1-1, quello ottenuto contro il Napoli all’Olimpico grazie al gol di Angelino allo scadere. In 14 occasioni Fabbri aveva invece diretto l’Inter, con un bilancio ampiamente positivo per i nerazzurri: 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Gli ultimi due incroci in questa stagione, entrambi in Coppa Italia, prima nella vittoria ai quarti contro la Lazio e poi nella semifinale di andata pareggiata 1-1 con il Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri con Marinelli IV uomo, Di Bello al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Mancini, Lautaro, Konè

Inter-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 2′: è per Mancini che cintura Lautaro. Al 5′ l’Inter segna, Arnautovic scatta a sinistra e serve per Frattesi che insacca ma la posizione di partenza dell’austriaco era di fuorigioco. Al 17′ intervento pericoloso a gamba alta di Kone su Barella, Fabbri risparmia il giallo al romanista. Al 45’ ammonito Lautaro per uno spintone a Mancini. Al 63’ ammonito Konè per gioco falloso su Frattesi. All’81’ l’Inter reclama un rigore per trattenuta di Ndicka su Lautaro ma l’arbitro ravvisa un precedente fallo di Dumfries e fischia fallo in attacco. Nuovo rigore reclamato per una spinta in area su Bisseck da parte di Ndicka all’87’ ma Fabbri lascia giocare.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi di Inter-Roma è Luca Marelli. Il talent di Dazn parte dall’ammonizione lampo per Mancini: “C’era Ndicka che poteva intervenire, giusto il giallo per Mancini perchè era Spa e non Dogso perché non era chiara occasione da gol per Lautaro”. Sull’ultimo episodio del primo tempo infine dice: “Giusto il giallo a Lautaro per comportamento antisportivo su Mancini, non era un pugno, era una manata ma meritevole di ammonizione”.

In merito al primo rigore chiesto da Lautaro Marelli spiega: “Abbiamo visto nella parte finale dell’azione la trattenuta su Lautaro ma il primo fallo è di Dumfries che ha trattenuto Ndicka”. Ijn merito al penalty chiesto da Bisseck infine: “C’è stata una trattenuta lunga che si protrae dall’inizio, ha rischiato moltissimo la Roma ma è stata una valutazione di campo su cui il Var non poteva intervenire”.