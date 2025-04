Roma-Inter: allarme Pavard per Barcellona, che gaffe di Marotta nel ricordare Jair

Il tedesco costretto ad uscire dopo neanche 15' per un problema alla caviglia, il presidente dimentica Mazzola tra i superstiti della squadra di HH

Decisiva per il campionato ma importante anche in chiave Champions la gara dell’Inter con la Roma e da San Siro non stanno arrivando buone notizie. Con Thuram ai box (la sua presenza mercoledì a Barcellona resta in dubbio) e senza Bastoni (rimpiazzato da Carlos Augusto) Inzaghi rischia di rinunciare anche a Pavard per la partita di mercoledì a Barcellona. Intanto il presidente Marotta nel pre-partita ha commesso una gaffe clamorosa.

Allarme Pavard per Barcellona

Nuovo infortunio in casa Inter: dopo neanche un quarto d’ora è costretto a lasciare il campo Pavard per un problema alla caviglia dopo uno scontro con Celik, per due volte l’ex Bayern ha provato a stringere i denti e a rimanere in campo ma non ce l’ha fatta ed è stato sostituito da Bisseck. Allarme in rosso in vista della trasferta di Champions di mercoledì a Barcellona.

La gaffe di Marotta su Mazzola

Nel prepartita, parlando a Dazn, Marotta è scivolato in una grave dimenticanza. Dopo aver espresso ottimismo sulle chanche di recupero di Thuram per Barcellona (“Sta recuperando lentamente, sono molto ottimista e sono convinto che ce la possa fare per mercoledì”) ha commesso una gaffe nel ricordare la figura di Jair, l’ec freccia nera dell’Inter di Herrera morto oggi. Nel citare i superstiti di quello squadrone, infatti, ha dimenticato di citare Sandro Mazzola.

“Ho avuto modo di apprezzarne le grandi qualità con le sue folate sulla fascia. Era parte integrante di un’Inter campione e proprio qui fu autore di un gol importante nel maggio del ’65 contro il Benfica, lo ricordo ancora, io ero piccolo ma ero allo stadio. Anche lui ci ha lasciato, abbiamo altri esponenti di quell’Inter storica che rappresentano un fondamento bellissimo, ci sono Bedin che è sempre qui in tribuna, abbiamo Guarneri e Domenghini, speriamo restino a lungo“. Infine un augurio per il futuro: “Non c’è nulla da rimproverare, c’è solo da fare i complimenti, è difficile tener testa a tutte le competizioni, dico grazie a tutti e penso che potremo ancora prenderci delle soddisfazioni”.