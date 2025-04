Inter, su Inzaghi l’ombra di Fabregas: si gioca tutto in due settimane

La permanenza di Inzaghi nella Milano nerazzurra non è più così scontata: ecco da che cosa dipende il rinnovo. Spunta Fabregas come alternativa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

E, ora, il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è un rebus. Se prima della disfatta nel derby di Coppa Italia il suo rinnovo sembrava scontato, ora sarebbero in corso valutazioni legate anche al doppio fronte campionato-Champions. Al termine della stagione si tireranno le somme. Intanto circola con insistenza il nome di Fabregas.

Inter, Inzaghi al bivio: il futuro in due settimane

Nella Milano a tinte nerazzurre le voci si rincorrono e sono contrastanti. C’è chi non ha dubbi sulla permanenza di Inzaghi all’Inter, anche se il tecnico dovesse chiudere con ‘zero tituli‘ dopo aver cullato il sogno triplete. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il rinnovo fino al 2027 con opzione per la stagione successiva (e aumento dell’ingaggio fino a 7 milioni) non è in discussione.

Insomma, fiducia al tecnico emiliano. Non è dello stesso avviso ‘Il Mattino’, secondo cui, invece, il destino di Inzaghi si decide di fatto nelle prossime due settimane, ossia dopo i due atti col Barcellona nella semifinale di Champions.

Quando sarà presa la decisione su Inzaghi

Il momento è delicato. Perché l’Inter arriva ai confronti con Roma e Barcellona, reduce dal successo nella folle finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, in riserva. Fiatone e gambe pesanti. Gli ultimi due ko di fila con Bologna e Milan hanno messo in risalto i limiti della rosa nerazzurra, ma anche l’inevitabile stanchezza di un gruppo che ha giocato 15 mila minuti in più rispetto al Napoli.

Alcuni top player – su tutti capitan Lautaro – sono in evidente difficoltà fisica e le alternative Taremi e Arnautovic hanno dimostrato di non essere all’altezza quando il livello si alza. Visto che la stagione dell’Inter può ancora essere memorabile, i discorsi legati al futuro di Inzaghi saranno rinviati al confronto con la società che andrà in scena a fine campionato, prima della trasferta negli States per il Mondiale per club.

Idea Fabregas: perché piace il tecnico del Como

Per Il Mattino il club di viale della Liberazione avrebbe individuato in Cesc Fabregas l’erede perfetto di Inzaghi. Di recente il tecnico catalano non ha aperto a un possibile addio al Como, anche se ha escluso contatti in corso con altri club (Roma e Milan).

Certo è che lo spagnolo piace alle big d’Italia per la qualità del gioco che ha dato alla sua squadra e perché sa come si valorizzano i giovani talenti a disposizione. Nico Paz, che guarda un po’ piace proprio all’Inter, e Diao i suoi capolavori: una filosofia che ben si sposa col progetto linea verde che ha in mente Oaktree.