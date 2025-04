Barcellona-Real Madrid, Koundè fa piangere Ancelotti: finale tesissimo, Rudiger perde la testa. Ma l'Inter può sorridere

I blaugrana trovano il gol della vittoria nel secondo tempo supplementare dopo una gara dalle mille emozioni: Real sotto, poi la ribalta e si salva anche da un calcio di rigore al 96’ cancellato dal Var

Le polemiche della vigilia, gli scontri e i veleni vengono cancellati da 120 minuti di spettacolo puro. Alla fine la spunta il Barcellona che vince 3-2 alla fine dei supplementari dopo essere andato in vantaggio nel primo tempo, e aver subito la reazione rabbiosa del Real Madrid nella ripresa. La Copa del Rey è blaugrana con la squadra di Flick che continua a sognare il triplete ma ci sono buone notizie anche per l’Inter che forse mercoledì troverà una gara sfiancata da 120 minuti da ritmi infernali.

Barcellona dominante nel primo tempo

La partita comincia con il Barcellona che decide subito di prendere il controllo delle operazioni. E’ la formazione blaugrana a gestire il pallino del gioco e a cercare subito la rete del vantaggio. Ancelotti è costretto subito a fare a meno di Mendy che esce per infortunio dopo meno di 10 minuti. Il Real è timido e viene punito, quasi come una beffa, su una ripartenza. Cubarsì ruba palla, Pedri imposta, Yamal rifinisce e poi è ancora il centrocampista a chiudere con un tiro perfetto all’incrocio dei pali.

Il Real lo trova anche il gol del pareggio ma Bellingham viene pizzicato in posizione di fuorigioco. Ed è il Barca che sfiora il raddoppio con un calcio d’angolo che non viene toccato da nessuno e termina la sua corsa contro il palo.

Risveglio Real: Mbappè e Tchouameni la ribaltano

Nel secondo tempo è subito il Real a cambiare marcia con Vinicius che chiama l’ex Juventus, Szczesny a un clamoroso doppio intervento. Il Barcellona però non sta a guardare, gli spazi si allargano e i blaugrana in ripartenza spaventano più di una volta Courtois. Ma l’occasione migliore è di Vinicius che si trova ancora una volta di fronte un Szczesny extralusso. Il brasiliano mette sotto pressione la difesa blaugrana ma manca di pochissimo lo specchio della porta. La tensione sale in maniera esponenziale quando Mbappè taglia di netto la difesa blaugrana, De Jong lo butta giù. Il francese vorrebbe il rosso per il suo avversario, l’arbitro non è della stessa opinione. Ma sul calcio piazzato il francese fa 1-1 con una prodezza.

La spinta Real continua inesorabile con la squadra di Flick che sembra in difficoltà, Vinicius semina il panico e Cubarsì è costretto a un grande intervento per evitare il peggio. Ma sul calcio d’angolo successivo arriva la rete del vantaggio per le Merengues con Tchouameni che di testa ribalta il match. Ma non è finita con Yamal che stavolta trova l’assist vincente per Ferran Torres. Ma non è ancora finita, al minuto 95”30 l’arbitro delle polemiche de Burgos Bengoetxea concede un calcio di rigore per un contatto di Asencio su Raphinha. Cominciano le proteste, il direttore di gara va all’onfield review e decide di cancellare il rigore mandando si va ai supplementari.

Koundè la decide nel secondo supplementare

Il Barcellona comincia meglio nei supplementari con Ferran Torres che proprio allo scadere del primo minitempo va vicinissimo al gol. La reazione nella ripresa è del Real che ci prova con Bellingham senza fortuna. Si gioca con quello che è rimasto nei serbatoi. Ma il gol che decide il match arriva a sorpresa grazie alla conclusione vincente di Koundè che chiude i conti. Nel finale gli animi si surriscaldano e arriva anche l’espulsione di Rudiger dalla panchina, con il giocatore che perde la testa e devono contenere la sua furia.