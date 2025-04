Finale Coppa del Re, scontri tra tifosi del Barcellona e polizia. La tv del Real torna ad attaccare gli arbitri

Una finale di Coppa del Re ad altissima tensione: il Clasico tra Barcellona e Real Madrid a Siviglia è anticipato da scontri tra tifosi e polizia e, prima ancora, da un clima infuocato per via delle polemiche del club di Madrid contro l'arbitro

Non avrebbe potuto essere più nervosa la finale di Coppa del Re che si disputa stasera tra Barcellona e Real Madrid. L’eterno scontro tra le due rivali, con il Clasico che si svolgerà nel teatro del campo neutro di Siviglia, si è tradotto anche in quello decisamente meno metaforico tra i tifosi blaugrana e forze dell’ordine per le strade del centro della città andalusa.

Gli scontri alla vigilia di Barcellona-Real Madrid

Da quanto risulta, nel primo pomeriggio, gli ultrà del Barça hanno creato dei momenti di tensione tra disordini e fumogeni. I tifosi ce l’avevano contro i rivali Blancos, creando qualche tafferuglio con l’intervento della polizia che avrebbe anche effettuato diversi arresti, cinque in tutto secondo i media spagnoli (per la precisione, tre sostenitori blaugrana e due del Real). Risulterebbe anche un ferito negli scontri tra tifoserie e polizia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questo Clasico che animerà la finale di Copa del Rey era già stato segnalato come partita ad alto rischio, animata da una vigilia che come abbiamo detto ha riservato non poche tensioni. Al di là della tradizionale avversione tra le due tifoserie (con le rispettive squadre in lotta serrata per lo scudetto, separate da soli 4 punti e con il Barça in testa), ad incendiare gli animi anche le polemiche relative all’arbitraggio.

La polemica del Real contro l’arbitro designato per la finale di Coppa del Re

Il direttore di gara designato, Ricardo de Burgos Bengoetxea, è diventato suo malgrado virale per le lacrime versate nella conferenza stampa alla vigilia della finale, in cui denunciava intimidazioni e offese (è stato apostrofato praticamente come “un ladro”) da parte della tv ufficiale del Real Madrid.

Il presidente della Casa Blanca Florentino Perez non ha gradito lo sfogo, paventando la possibilità di non far giocare i suoi nel decisivo match a Siviglia. Poi la marcia indietro, boicottando comunque tutte le formalità prima della gara come servizi fotografici e conferenze stampa, e neppure partecipando alla rifinitura dell’allenamento aperto al pubblico.

Il Real insiste nella sua battaglia contro gli arbitri

E anzi, tramite nuovamente la tv ufficiale, il Real ha rilanciato ulteriormente le proprie accuse. Il club, tramite il suo canale, continua a portare avanti la sua battaglia contro i presunti torti arbitrali, mettendo nel mirino proprio De Burgos Bengoetxea, già al centro di un video trasmesso dalla televisione del club madrileno in cui si elencavano i (sempre presunti) errori ai loro danni commessi dal fischietto nelle partite precedenti. Da qui poi lo sfogo dell’arbitro.

Sempre secondo il canale mediatico del Real, nelle sue ultime esternazioni, la trasmissione di questi video sono “un diritto”, imputando al campionato “una corruzione sistemica”. “Solo il Real attacca il sistema […]. Noi esigiamo la massima professionalità da parte degli arbitri – prosegue poi l’attacco dell’organo ufficiale della Casa Blanca – e che i criteri applicati possano essere gli stessi per tutte le squadre della Liga. Per quanto possibile, gli arbitri devono essere imparziali, anche se i due che dirigeranno la finale di Coppa hanno reso chiaro a tutti nella conferenza stampa di ieri che non lo saranno”. Il Real scenderà pure in campo, ma a quanto pare non intende recedere di un millimetro in questa controversa battaglia.