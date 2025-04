Copa del Rey, il Real Madrid fa retromarcia: “Mai pensato di non giocare”. Ancelotti ora non sfida solo il Barcellona

Dopo le roventi polemiche scatenate dalle lacrime dell'arbitro designato, il club di Florentino Perez conferma la presenza domani a Siviglia per la finalissima. Sarà l'ultima spiaggia per l'allenatore italiano: Xabi Alonso è pronto a insediarsi sulla panchina madrilena

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Nessuna conferenza pre-partita, nessuna cena tra delegazioni, ma la partita si farà. Barcellona-Real Madrid è di per sé una partita carica di pressioni: ma quella che si giocherà domani sera a Siviglia, che mette in palio la Copa del Rey, probabilmente avrà pochi precedenti.

Real Madrid, lacrime incriminate

Dopo le lacrime in conferenza stampa dell’arbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea, è arrivato il primo comunicato del Real Madrid che chiamava in causa anche la Federazione spagnola. Successivamente le parole al vetriolo del presidente della Federcalcio spagnola Tebas, che non ha perso l’occasione di scagliarsi, pur senza nominarlo, contro Florentino Perez. Il tutto nel mezzo di una bufera social, che non ha risparmiato critiche alla stessa dirigenza del Real, “colpevole” per una stagione fino ad oggi abbastanza deludente. Fuori dalla Champions per mano dell’Arsenal, secondi in classifica a -4 dal Barcellona quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ancelotti all’ultima spiaggia

Di conseguenza, la partita di domani sera potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per Ancelotti, sul quale pendono da tempo le voci di un possibile esonero. Radiomercato avrebbe individuato in Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, il suo possibile successore: chiudere la stagione senza titoli rappresenterebbe uno smacco per Florentino Perez, che sarebbe costretto a rinunciare al tecnico italiano nonostante il legame di lungo corso tra i due.

La retromarcia del Real Madrid

Eppure in serata il Real Madrid ha diffuso un secondo comunicato in cui i toni appaiono molto più distesi, smentendo le voci di una possibile “rinuncia” alla disputa della partita. In sostanza, la finale di domani sera si giocherà: lo assicura il club blancos in una nota pubblicata sui suoi canali ufficiali dopo il caos provocato dalle dichiarazioni dell’arbitro designato per domani, che aveva lamentato pressioni indebite da parte della Real Madrid Tv, e la presa di posizione di ‘blancos’ che aveva chiesto alla Rfef di intervenire.

Il mea culpa della RFEF

Nel comunicato il Real ha assicurato di “non aver mai pensato di rinunciare a giocare la finale di domani” e che le dichiarazioni degli arbitri “non possono macchiare un evento sportivo di portata mondiale che vedranno centinaia di milioni di persone”. Secondo quanto riporta il sito spagnolo ‘As’, il presidente della Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha interrotto la cena ufficiale della finale della Copa del Rey per mettersi in contatto con i dirigenti del Real Madrid. Secondo fonti federali, la Federazione ha riconosciuto privatamente l’intempestività delle dichiarazioni di De Burgos Bengoetxea e in particolare di González Fuertes.

“Prevalgano i valori del calcio”

“Di fronte alle voci che sono emerse nelle ultime ore, il Real Madrid comunica che la nostra squadra non ha mai pensato di rinunciare a giocare la finale di domani – si legge nel comunicato – Il nostro club capisce che le sfortunate e inappropriate dichiarazioni degli arbitri nominati per questa partita, fatte 24 ore prima della finale, non possono macchiare un evento sportivo di portata mondiale che vedranno centinaia di milioni di persone e per rispetto anche a tutti i tifosi che hanno in programma il loro viaggio a Siviglia, e a tutti coloro che sono già nella capitale andalusa. Il Real Madrid ritiene che i valori del calcio debbano prevalere, nonostante l’ostilità e l’animosità che oggi sono emerse, ancora una volta contro il nostro club, da parte di questi arbitri designati per la finale”.

L’Atletico Madrid rincara la dose

In serata è arrivato un tweet tutt’altro che conciliatorio da parte dell’Atletico Madrid, che ha ben più di una singola pietra nella scarpa nei confronti dei “cugini” del Real, come ultima Champions insegna. “Esto es insoportable. Basta de manchar la imagen del fútbol español”: traduzione sin troppo chiara, riferimento inequivocaile alle accuse del Real nei confronti della classe arbitrale. E con un hastag altrettanto chiaro al seguito: #StopAcosoArbitralYa. Ossia, basta accusare gli arbitri. E’ probabile che non saranno soltanto i tifosi del Barcellona a tifare contro il Real, domani sera.