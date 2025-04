Ancelotti ct del Brasile e Mourinho del Portogallo: le ultime indiscrezioni

Gli emissari del Brasile pronti a sferrare l'assalto in caso di ko del Real Madrid nella finale di Coppa del Re col Barça. Come il Portogallo può soffiare Mou al Fenerbahce

Due allenatori top pronti a vivere una nuova avventura da ct. In base alle ultime indiscrezioni, Carlo Ancelotti è tornato in pole per la panchina del Brasile, mentre Mourinho sarebbe già in fuga dalla Turchia: ci sta pensando seriamente il Portogallo.

Ancelotti, addio Real? Si riapre la pista Brasile

La Federazione brasiliana non ha ancora rotto gli indugi dopo l’esonero di Dorival Júnior. Il motivo è semplice: la CBF aspetta (finché potrà) Ancelotti.

Secondo quanto riferito da ESPN Brasil, in seguito all’eliminazione del Real Madrid dalla Champions per mano dell’Arsenal, sarebbero stati riallacciati i contatti con l’entourage di Re Carlo, vera e propria ‘ossessione’ del numero uno della Federcalcio Ednaldo Rodrigues.

Quando il Brasile proverà ad affondare il colpo

Ancelotti è legato alla Casa Blanca da un contratto di recente rinnovato fino al 2026. Ma il suo futuro potrebbe essere delineato già dopo la finale di Coppa del Re con i rivali di sempre del Barcellona in programma domani sera, sabato 26 aprile. Dovesse arrivare un ko nel Clasico, l’ex allenatore di Milan, Chelsea e Paris Saint-Germain chiuderà con ogni probabilità la sua era-bis al timone del Real Madrid.

Gli emissari della Federazione Brasiliana sono già in Spagna, pronti a sferrare l’assalto decisivo in caso di rottura tra il tecnico emiliano e Florentino Perez. La pazienza c’è, il tempo no. La Seleçao ha bisogno di un nuovo ct al più presto: a inizio giugno, infatti, il calendario delle qualificazioni ai Mondiali 2026 propone due gare delicatissime contro Ecuador e Paraguay. L’alternativa ad Ancelotti è sempre rappresentata da Jorge Jesus.

Mourinho subito via dalla Turchia? Ci pensa il Portogallo

La prima annata di José Mourinho in Turchia è stata caratterizzata da veleni, polemiche nei confronti degli arbitri, sfuriate e gesti controversi, soprattutto negli infuocati derby contro il Galatasaray. Ciò nonostante, il suo Fenerbahce è ancora in corsa per il titolo, con la squadra di Morata e Osimhen avanti di cinque lunghezze.

Indipendentemente dal risultato finale, lo Special One potrebbe già salutare Istanbul al termine della stagione. Lo rivela Beln Sports, secondo cui il Portogallo sarebbe intenzionato a pagare la clausola rescissoria del tecnico per consegnarsi la panchina della nazionale in vista del Mondiale. Con buona pace di Roberto Martinez, che ha portato i lusitani alle Final Four di Nations League ed è stato anche il ct più veloce a raggiungere quota 20 vittorie.