Fenerbahce raggiunto nel recupero: Mourinho è una furia e il Galatasaray vede il titolo. Lo Special One ora pensa al Portogallo

Una rimonta sfumata per Mourinho e il suo Fenerbahce con la rincorsa alla vittoria della Super Lig che si fa complicata. E secondo alcune fonti il tecnico potrebbe diventare ct dei lusitani

Una rimonta sfumata e il Galatasaray che si allontana in classifica. Josè Mourinho e il suo Fenerbahce chiudono il turno di Pasqua della Super Lig con una delusione al termine del match contro il Kayserispor che finisce con il risultato di 3-3 e che allontana la squadra dalla vetta della classifica.

Rimonta a metà contro il Kayserispor

Una partita complicata che però il Fenerbahce sembrava essere uscito a rimettere in piedi e che poi si è complicata ancora una volta. Il Kayserispor mette in grande difficoltà la squadra di Josè Mourinho passando in vantaggio dopo 7 minuti con Civile. La reazione del Fenerbahce è affidata a Talisca che trova il gol del pareggio su cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa però gli ospiti passano ancora una volta in vantaggio con un’autorete di Livakovic. Lo Special One però riesce a dare la spinta ai suoi che prima trovano il pareggio con Saint-Maximin e poi il vantaggio grazie al rigore trasformato da Talisca. Ma non è finita e al 94’ arriva il gol del pareggio di Sariarslan.

Mourinho scuro in volto: il Galatasaray si allontana

A fine partite Josè Mourinho è apparso decisamente scuro in volto. La rincorsa al primo posto in classifica ora si fa più complicato con il Galatasaray che resta saldamente al comando. Due punti persi per il tecnico portoghese e per la sua squadra che è distante 5 punti dagli acerrimi avversari a 6 giornate dalla fine del campionato. Venerdì nell’anticipo era arrivato il successo del Galatasaray contro il Bodrum.

Mourinho: nuovo ct del Portogallo?

Intanto da varie fonti spunta una clamorosa voce che vorrebbe un futuro di Josè Mourinho sulla panchina del Portogallo. Il 62enne tecnico di Setubal ha allenato i top club di tutti i principali campionati europei ma nella sua carriera manca ancora un’esperienza con una nazionale. Nelle ultime ore è emersa con forza la voce che lo vorrebbe alla guida della sua nazionale, quella portoghese. Lo Special One ha sempre considerato la panchina della nazionale del suo paese come un sogno da raggiungere che ora si potrebbe avverare. E potrebbe ritrovare anche Cristiano Ronaldo, anche se con CR7 il rapporto non è stato sempre perfetto.