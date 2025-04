Osimhen-Galatasaray, prove di addio: il club smentisce, De Laurentiis vuole la clausola, Juve pronta a inserirsi

I turchi puntano al rinnovo del prestito, ma il numero uno azzurro spera di sfruttare la clausola da 75 milioni ed evitare di perdere il nigeriano a zero nel 2026. Intanto Giuntoli continua a lavorare per portarlo a Torino

Se ne vedranno delle belle, in estate: perché un attaccante in scadenza di contratto con il proprio club, reduce da un prestito e con una clausola di 75 milioni (valida solo per l’estero) non può non fare gola ai grandi club europei.

Osimhen, la Juve alla finestra

Soprattutto se l’attaccante si chiama Victor Osimhen, che ha realizzato 28 gol in 32 partite nel campionato turco con la maglia del Galatasaray. L’attaccante nigeriano potrebbe aspirare a una big, per non perdere il palcoscenico europeo e in particolare la Champions League. Piace a molte squadre, in primis alla Juventus dove Giuntoli sta lavorando per strapparlo a De Laurentiis. La clausola non vale per la Juventus, e si andrebbe a trattativa: e per quanto forte, si tratta pur sempre di un giocatore il cui contratto scadrà nel 2026. Dunque, il presidente del Napoli preferirebbe cederlo altrove, sia per motivi di campanilismo, che di portafogli.

Osimhen, parole di addio al Gala

Intanto il giocatore, conscio di rappresentare un boccone ghiotto per mezza Europa, ha rilasciato qualche dichiarazione, facendo pensare a un addio certo da Istanbul, ma il vicepresidente del club ha precisato la posizione della società. “Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa la decisione migliore per tutti. Ma il Galatasaray resterà per sempre nel mio cuore”. Parole che possono far pensare a un addio, ma il vicepresidente del club turco la pensa diversamente.

Galatasaray-De Laurentiis, scontro in vista

“Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha solo detto che anche se dovesse andarsene, nel peggiore dei casi, il Galatasaray resterebbe nel suo cuore. Non ci ha detto che se ne andrà e noi vogliamo che resti qua”, ha dichiarato il vicepresidente Hatipoglu in un’intervista rilasciata al quotidiano AS, precisando che la volontà del club resta sempre quella di trattenerlo, provando a convincere i partenopei a rinnovare il prestito anche per la prossima stagione. Nulla è scontato, e il Galatasaray è pur sempre un grande club che giocherà la Champions League: ma lasciarlo un altro anno in Turchia, significherebbe monetizzare zero per il Napoli. Ed è difficile pensare che De Laurentiis si faccia scappare la possibilità di incassare 75 milioni per un giocatore il cui contratto scadrà nel 2026.