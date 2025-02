Napoli, Osimhen: lo United offre Hojlund più soldi. Ma in Nigeria sono sicuri, l’Arsenal pagherà la clausola di Victor

Dopo il prestito al Galatasaray Osimhen si prepara a salutare definitivamente il Napoli in estate, con Manchester United e Arsenal che si sarebbero già fatti avanti per lui

A fine stagione il Napoli dovrà risolvere il futuro di Victor Osimhen, andato in prestito al Galatasaray dopo essere finito completamente fuori dai piani del club. Di estimatori il centravanti ne ha parecchi, soprattutto in Premier League, dove Manchester United e Arsenal sarebbero pronte ad affondare il colpo per accaparrarselo.

Osimhen nel mirino del Manchester United

Nonostante le campagne acquisti faraoniche delle ultime sessioni di calciomercato e il cambio in panchina, con la guida ora affidata a Ruben Amorim, il Manchester United non sta vivendo un momento facile, come testimonia il 14esimo posto in Premier League con appena 33 punti collezionati in 27 partite.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per provare a rialzare le sorti del club per la prossima stagione, la dirigenza del Manchester United si sta preparando a un’altra rivoluzione sul mercato, con l’attaccante del Napoli, ora in prestito al Galatasaray, Victor Osimhen che sarebbe diventato l’obiettivo numero uno per l’attacco.

Lo United mette sul piatto anche Hojlund

La presenza in rosa di Joshua Zrikzee e Rasmus Hojlund obbliga però il Manchester United a fare spazio davanti prima di affondare il colpo per Osimhen. Proprio per questo motivo il centravanti danese acquistato nel 2023 dall’Atalanta per 70 milioni di euro più bonus potrebbe infatti essere inserito nella trattativa con il Napoli per l’attaccante nigeriano, con i Red Devils che sarebbero pronti a offrire ai partenopei 40 milioni di euro più il cartellino di Hojlund, che era finito nel mirino degli azzurri quando il direttore sportivo era Cristiano Giuntoli.

Dalla Nigeria sono sicuri: Arsenal pronto a pagare la clausola rescissoria di Osimhen

Il Manchester United non è certamente l’unica squadra interessata a Osimhen, che di estimatori ne ha parecchi soprattutto in Premier League, dove è sempre stato forte l’interesse dell’Arsenal. E proprio i Gunners sembrerebbero voler fare finalmente sul serio per il centravanti del Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista nigeriano amico di Victor, Buchi Laba, il club londinese sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro che lega Osimhen ai partenopei: “L’Arsenal ha ufficialmente preso contatto con l’entourage di Osimhen la scorsa settimana. Sono disposti a pagare la clausola rescissoria”.