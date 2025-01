Osimhen nella bufera, un fotografo turco lo accusa: mi ha picchiato e minacciato

L'attaccante del Galatasaray, di proprietà del Napoli, avrebbe aggredito un fotografo all'esterno di una discoteca. E a giugno potrebbe raggiungere Kvara al Psg

Forse la serenità non è esattamente la sua migliore compagna, almeno negli ultimi mesi, sebbene i gol non gli stiano mancando. Sta di fatto che Victor Osimhen fa ancora parlare di sè, e non per motivi sportivi.

Osimhen nel mirino della stampa

L’attaccante tutt’ora di proprietà del Napoli attualmente al Galatasaray, è infatti finito nel mirino della stampa turca per una presunta aggressione verbale e fisica ai danni di un fotografo. Il fotografo Tolga Bozduman ha infatti raccontato a “Posta” che il giocatore nigeriano si sarebbe scagliato contro di lui all’esterno di una discoteca dopo essere stato immortalato insieme ad alcuni amici probabilmente in una situazione non di suo gradimento.

Osimhen, il racconto del fotografo

Evidentemente Osimhen non gradiva la presenza di macchine fotografiche né di cronisti e per questo motivo avrebbe preso di mira Bozduman. Volevano scattargli delle foto ma il giocatore avrebbe reagito male a quegli scatti attaccando sia fisicamente che verbalmente giornalista minacciandolo prima di prenderlo a pugni. “Ho filmato Osimhen mentre usciva insieme a tre miei colleghi – ha spiegato il fotografo -. Quando i flash si sono spenti, è andato su tutte le furie: è corso verso di me urlando, ha provato a prendermi la macchina fotografica ma non gliel’ho permesso e mi ha dato un pugno. Mi fa ancora male il lato destro del volto”.

Nessuna smentita dal Galatasaray

“Poi ha iniziato a imprecare e mi ha detto: ‘Distruggi le foto, ti darò i soldi’ – ha proseguito Bozduman fornendo ulteriori dettagli su quello che sarebbe accaduto nel faccia a faccia col giocatore -. Ho rifiutato e lui mi ha minacciato dicendomi ‘Ti distruggerò‘”. La vicenda sta montando in Turchia e finora non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte del Galatasaray o del giocatore.

Osimhen, futuro al Psg

E’ proprio delle ultime ore la voce che vorrebbe il Psg interessato a Osimhen: dopo aver acquistato Kvaratskhelia, il cub parigino potrebbe puntare proprio sul nigeriano che in estate avrà una clausola rescissoria di 75 milioni valida solamente per l’estero. Secondo TeamTalk, un pagamento diviso in diverse tranche potrebbe aiutare il Psg a finalizzare l’operazione anticipando la concorrenza. Ma anche il Galatasaray potrebbe sfruttare il supporto di un fondo di investimento cinese per coprire i 75 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore (applicabile al di fuori dell’Italia).

