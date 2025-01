Psg e Kvaratskhelia rischiano due anni senza Champions: City e sanzioni Uefa i pericoli

La partita di domani contro Guardiola decisiva per il destino della squadra francese in questa stagione, ma nella prossima può essere esclusa per il caso Mbappé

Kvicha Kvaratskhelia rischia seriamente di dover attendere la stagione 2026/27 per debuttare in Champions League con il Psg: al rischio eliminazione nella stagione in corso in caso di sconfitta con il Manchester City si aggiunge infatti quello delle sanzioni Uefa per il caso Mbappé, che potrebbero tenere i transalpini fuori dalle coppe europee nella prossima stagione.

Il Psg di Kvaratskhelia rischia l’eliminazione col City

Quando ha accettato il trasferimento dal Napoli al Psg Kvicha Kvaratskhelia sapeva che avrebbe dovuto attendere per poter giocare in Champions League con la sua nuova squadra: le liste delle squadre possono essere modificate, inserendo i giocatori acquistati a gennaio, solo dopo la fine della fase a gironi, ovvero tra due turni. E sapeva anche che il debutto europeo col Psg avrebbe potuto slittare alla prossima stagione: se domani non batterà il Manchester City, infatti, il club parigino avrebbe un piede fuori dalla Champions.

Champions, Kvaratskhelia può saltarla anche l’anno prossimo

Quello che Kvara non poteva immaginare è che, in caso di eliminazione del Psg ad opera del City, il debutto europeo con la nuova squadra potrebbe slittare addirittura alla stagione 2026/27. Il Psg, infatti, è a rischio sanzioni da parte dell’Uefa a causa del cosiddetto caso Mbappé: l’attaccante ormai al Real Madrid ha infatti avviato un procedimento presso la Ligue de Football Professionnel per vedersi riconosciuti 55 milioni di euro di arretrati dal club parigino.

Il Psg e il caso Mbappé

Il Psg è già stato battuto da Mbappé in due differenti gradi di giudizio: prima davanti alla commissione giuridica e poi dalla commissione paritetica di appello della Lfp. L’Uefa finora è rimasta in silenzio, come accede in questi casi la Federazione europea attende il giudizio definitivo degli organi nazionali prima di pronunciarsi.

Secondo quanto riferito dall’Equipe, in attesa della sentenza del tribunale di Parigi, il Psg ha dovuto presentare all’Uefa la sua documentazione contabile sul caso, ammettendo di avere un controversia aperta con Mbappé, ma precisando che la somma dovuta al proprio ex giocatore è ben più alta: ai 55 milioni relativi a stipendi e premi non pagati si sommerebbero contributi e imposte per una cifra pari a ben 98 milioni di euro.

Il Psg rischia l’esclusione dalle coppe

Davanti alla Uefa il Psg rischia di essere giudicato colpevole di violazione dell’articolo 82 del regolamento della federazione europea, che richiede ai club partecipanti alle coppe di non avere debiti con i propri dipendenti. In caso di condanna da parte dell’Uefa, il Psg potrebbe essere sanzionato anche con l’esclusione dalla prossima Champions League. Una vera beffa per Kvaratskhelia.