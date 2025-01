Napoli: Rashford per Osimhen, lo scambio proposto dallo United infiamma il web

Secondo la stampa inglese per riuscire ad acquistare il nigeriano a gennaio i Red Devils sarebbero pronti a cedere agli azzurri il cartellino del loro bomber

Marcus Rashford al Napoli e Victor Osimhen al Manchester United: questo il clamoroso scambio di mercato che i Red Devils vorrebbero realizzare nel mercato di gennaio, secondo la stampa britannica. Ma De Laurentiis per ora non sembra disposto ad accettare contropartite per il cartellino del bomber nigeriano.

Napoli, lo United vuole Osimhen

Non uno scambio da fanta-mercato, ma un’operazione a cui il Manchester United crede davvero: così la stampa inglese racconta l’ultima idea dei Red Devils per raddrizzare una delle peggiori stagioni nella tribolata era post-Ferguson del glorioso club inglese. The Sun, la redazione britannica di Sky Sport e il portale TalkSport hanno tutti riportato la notizia, spiegando che lo United è pronto a fare follie per accontentare il Napoli e riuscire a mettere le mani su Osimhen già nella sessione di gennaio.

Napoli, lo United propone scambio tra Rashford e Osimhen

I Red Devils non sarebbero però intenzionati a versare al Napoli i 75 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto tra Osimhen – attualmente in prestito al Galatasaray – e il club di Aurelio De Laurentiis. L’idea per convincere il Napoli è quella di inserire nella trattativa il cartellino di Rashford, 27enne top player che dopo i 30 gol realizzati nella stagione 2022/23 è entrato in crisi sotto la gestione di Erik Ten Hag, chiudendo l’annata scorsa con appena 8 reti all’attivo e andando a segno solo 4 volte nell’attuale Premier League, prima di finire fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Ruben Amorim.

Napoli, gli ostacoli allo scambio Rashford-Osimhen

In Inghilterra non si spingono oltre l’ipotesi di scambio tra Rashford e Osimhen, i media britannici non quantizzano il conguaglio da affiancare al cartellino dell’attaccante inglese che sarebbe necessario allo United per convincere il Napoli. Fatto sta che, allo stato attuale, è proprio l’architettura dell’operazione che non convincerebbe De Laurentiis: il presidente del Napoli è ancora convinto di poter cedere Osimhen per l’intera somma presente nella clausola, senza l’inserimento di contropartite tecniche. Senza dimenticare l’ingaggio che Rashford dovrebbe decurtarsi pesantemente lo stipendio: oggi guadagna quasi 18 milioni l’anno allo United.

Napoli, i tifosi dicono sì a Rashford

La notizia del potenziale scambio tra Rashford e Osimhen ha generato grande entusiasmo tra i tifosi dello United, che da tempo auspicano l’arrivo nei Red Devils di un attaccante con le caratteristiche del nigeriano. Ma anche tra i tifosi azzurri l’operazione riscuote successo. “Personalmente preferirei Zirzkee ma anche Rashford non sarebbe male…”, scrive Gesw, tra i più cauti nel commentare su X. “Rashford per Osimhen? Dove si firma?”, aggiunge Wacciuah. “Operazione da fare subito, immediatamente”, commenta Gennaro. “Rashford e 40 milioni e ci abbracciamo”, scrive PieLuca, identificando anche la cifra giusta per chiudere l’affare. Fla, invece, è scettico: “Ma lo sapete quanto guadagna Rashford?”.