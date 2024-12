Napoli: Manna svela un retroscena su Osimhen e il Psg, poi fa il punto sul rinnovo di Kvara

Il dg azzurro prima del match di Coppa Italia con la Lazio ha aperto al passaggio del nigeriano, ora al Galatasaray, ai francesi: "Tecnicamente è possibile a gennaio, ma nessuno ci ha chiamato"

La stringente attualità parlava di Coppa Italia, ma i temi caldi sullo sfondo restano, in particolare se il calciomercato di gennaio si avvicina. Pazienza se la Lazio ha vinto 3-1 passando il turno: in casa Napoli ci sono questioni scottanti che riguardano il futuro di alcuni calciatori importanti.

Napoli, Manna e le scelte di Conte

E il direttore sportivo del club azzurro Giovanni Manna, nel pre-partita del match dell’Olimpico, ha introdotto il discorso tecnico allargando poi lo sguardo. “Turnover? Le risposte noi le vediamo tutti i giorni in allenamento – ha spiegato il dirigente ai microfoni di Mediaset – siamo tranquilli, e curiosi di quello che possono fare i nostri giocatori e non c’è nessun problema. Se il Napoli dovesse vincere qualcosa sarebbe una stagione straordinaria, se arriva l’Europa sarebbe una stagione ordinaria? Noi abbiamo sempre detto di essere in una fase di costruzione, abbiamo cambiato tanto e siamo ripartiti anche con un nuovo allenatore”.

Manna fa il punto su Olivera e Kvara

Il discorso vira rapidamente sul calciomercato, interesse precipuo di ogni tifoso azzurro. “L’incontro con l’agente di Olivera per il rinnovo? Noi incontriamo tutti gli agenti dei giocatori, è stato un incontro come tanti altri dove abbiamo parlato di tante cose. Olivera sta facendo una buonissima stagione e siamo contenti. Vediamo”. E poi, il pezzo da novanta, ossia Kvara. “La mia sensazione? L’abbiamo ripetuto molte volte, ci siamo visti e ne abbiamo parlato. La situazione è molto chiara: non vogliamo continuare a parlarne, o troveremo una soluzione o ne parleremo a fine stagione perché non vogliamo distrarre il ragazzo. Poi avrà ancora due anni di contratto, vogliamo gratificarlo e siamo tranquilli”.

Manna “spinge” Osimhen al Psg

Ma la chiusura è di quelle con il botto, perché il nome è di quelli che hanno fatto molto rumore a Napoli nei mesi scorsi. Victor Osimhen, il centravanti in prestito al Galatasaray, sul cui futuro c’è un grosso punto interrogativo. Quello che è (quasi) certo, è che non tornerà a Napoli. La domanda è inevitabile: “Il Psg potrebbe prendere Osimhen già a gennaio? Tecnicamente è possibile vada a gennaio, ma non ci ha chiamato nessuno”. Insomma, porte chiuse a nessuno.

