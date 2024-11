Osimhen, giallo sul futuro: la voce dall'Inghilterra e la rivelazione del tecnico del Galatasaray

In Premier League c'è la fila per il bomber del Napoli il futuro in mano al nigeriano, la clausola e le parole dell'allenatore turco

Cosa farà Osimhen? Al Galatasaray si stanno ponendo da un po’ di tempo questa domanda. L’attaccante è in prestito dal Napoli fino a giugno, ma la corte delle big potrebbe fare la differenza già dalla finestra di calciomercato invernale. Il nigeriano si è inserito subito nel mondo della Super Lig e ha risposto presente sul campo con il suo segno di riconoscimento: il gol. Reti che i tifosi turchi vorrebbero continuare ad ammirare.

Il futuro di Osimhen e la clausola

Prima di trasferirsi in prestito Turchia, il Napoli ha esteso il contratto di Osimhen fino al 2027 per evitare cessioni a parametro zero. Un vero e proprio favore a De Laurentiis, che ha ricambiato con l’abbassamento della clausola rescissoria da 130 a 75 milioni di euro. Quindi ora il nigeriano ha in mano il proprio futuro.

Le sirene inglesi sono sempre accese, soprattutto nelle zone di Manchester. Lo United per ora non è riuscito ad integrare Zirkzee nel proprio gioco e potrebbe andare sul mercato per arrivare a un nuovo numero nove. E l’olandese potrebbe essere inserito nella trattiva per arrivare alla punta del Galatasaray. Per ora è tutto in standby in attesa del lavoro di Amorim. L’ex allenatore dello Sporting potrebbe anche fare leva su Gyokeres, ma lo svedese ha confermato la sua volontà di terminare la stagione in Portogallo.

La Premier League ama Osimhen

Un attaccante del livello di Osimhen potrebbe risolvere tanti problemi in molte squadre e in Premier League i club in fila per coccolarlo sono molti. L’Arsenal è da tempo che non ha un vero e proprio bomber e potrebbe pensarci per cercare di colmare questa lacuna. Anche il Chelsea, rinato grazie al lavoro di Maresca e attualmente al terzo posto in classifica, avrebbe bisogno di un’altra punta da affiancare a Jackson, nonostante l’ottimo inizio di stagione del senegalese. Victor intanto sta perfezionando il suo inglese, ma se la sua destinazione fosse invece di nuovo la Serie A? Le possibilità sono tante e viste le numerosi voci, ci ha pensato direttamente l’allenatore del Galatasaray a fare chiarezza.

Osimhen via dal Galatasaray? La rivelazione

“Osimhen ha intenzione di restare qui fino alla fine della stagione. Mi ha detto sempre questa cosa fin dall’inizio. C’è una clausola, ma non importa, ha detto che rimarrà. L’importante è quello che pensa il giocatore, è il calciatore che decide” – ha ribadito Buruk Okan, il tecnico del Galatasaray, in conferenza stampa. L’attaccante ha già realizzato 8 gol e 4 assist in appena nove partite, un bel biglietto da visita per tutte i dirigenti che hanno bisogno di una punta. Ma al momento il discorso sembra rimandato, anche se la sensazione è che sia appena iniziata una lunga serie tv.